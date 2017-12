LOS SEMINARIOS DIOCESANOS DE NUESTRO SIGLO (Vicente Langreo)

Miércoles, 6 diciembre 2017

Son instituciones dedicadas a la formación del clero secular, con más de cuatro siglos de experiencia, que han cumplido su función en tiempos difíciles y en épocas de bonanza. Nuestra época tiene sus propias dificultades, la religión esta cuestionada por la secularización y por unas corrientes con ideales y valores que no están en coherencia con los criterios y exigencias del Evangelio. El s. XX tuvo un anticlericalismo que llevó a muchos sacerdotes al martirio; hubo después una reacción que llenó los Seminarios y siguió la abundancia de sacerdotes. Hoy la escasez de vocaciones es grande y tenemos un clero escaso y envejecido. Pero la Iglesia no fracasará y los signos y necesidades de nuestro tiempo ayudarán a buscar soluciones. La Iglesia está en reforma permanente y ésta no se realiza con un aire mundano ni con rebajas o renuncias de ideales y valores que vienen del Espíritu Santo. Los Seminarios están hoy intelectual y académicamente, vinculados a Universidades y Facultades Eclesiásticas, son instituciones de enseñanza superior y con una duración mínima de seis años, después del bachillerato.



Como centros de formación humana, intelectual y religiosa, los Seminarios son internados y con una vida reglamentada, el curso dura nueve meses, con vacaciones en familia en la Navidad y Semana Santa; los sábados por la mañana y el domingo son para descansar y realizar alguna actividad catequética en parroquias de la ciudad. La jornada normal comienza a las 7, siguen los Laudes, meditación y la Eucaristía en la Capilla, donde como en Cuenca, vivieron más de 120 sacerdotes martirizados en 1936. Por la tarde Vísperas y Rosario; es lugar donde se templa el espíritu cada día. Siguen las clases por la mañana, la comida a las 14 horas y la tarde para estudiar, Las salidas deben ser con permiso del Rector o de un formador. La limpieza de las habitaciones y de la ropa personal la hacen los alumnos, disponen de lavadoras comunes. Hay también salas de recreo con TV, de ordenadores y de música. La convivencia así es fraternal, comunitaria y se aprende a vivir solos. Los Seminarios son como monasterios, abiertos a la familia y a sociedad. Tener en un mismo lugar el espacio y el tempo para cuidar el cuerpo, desarrollar la inteligencia y cultivar el espíritu permite adquirir hábitos para ejercer el ministerio, con tiempos y espacios para Dios.



Los sacerdotes para esta sociedad cambiante, deben ser buscadores de la verdad, la caridad y de la identificación con Cristo; y saber adaptarse a la realidad. Hoy no hay ejércitos de millones de soldados, sino de unidades más pequeñas, coordinadas y más eficaces. No es igual una campaña temporal, que seguir en la lucha habitual y toda una vida, en sociedades abiertas y plurales. La formación del sacerdotal debe abarcar la totalidad de la persona, la dimensión espiritual e intelectual y cuidar la fraternidad. Es función de los Seminarios valorar la cultura y la información de hoy, pero esquivando los peligros de tanto conocimiento inútil y de la mentira. Los Seminarios no han sido masivos nunca, hoy están demasiado reducidos, llevando a pensar en interdiocesanos por necesidad. Su función es valiosa: oferta una opción, cultiva a unos hombres hasta hacer de su vida una dedicación para obrar “en persona de Cristo” sirviendo a la Iglesia, y ungidos por el sacramento del Orden Sacerdotal, en el tempo y en la eternidad.



A cada persona le llega el deseo de buscar profesión o estado y siempre entre posibilidades y obstáculos A los Seminarios menores llegan jóvenes sin plantearse aún qué quieren ser, pasan a Seminarios mayores y con dudas. En tales centros se realiza una siembra el ideal del sacerdocio, como dedicación poco lucrativa y exigente en esta sociedad abierta e indiferente, atraída por los valores lucrativos y efímeros. La lucha se inicia cuando en ellos se descubre el valor de seguir ministerialmente a Cristo, hasta obrar en su nombre. Acompañar, y discernir la voluntad de Dios, genera alegría, paz y felicidad llenando de Dios y testificando toda una.