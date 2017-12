SIGNIFICACION Y FUERZA DE EUROPA (Vicente Langreo)

Jueves, 7 diciembre 2017

BLOGS | ELDIAdigital

En la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas (COMECE) reunida en Roma (Octubre del 2017) para repensar la contribución de los cristianos en Europa hoy, el Papa intervino y señaló la contribución cristiana al proyecto y a los significados europeos, desde distintos ángulos, pues hay en ella pluralismo de culturas y religiones, y para muchos el cristianismo es un pasado, lejano y ajeno. Pero para los cristianos, la contribución del cristianismo significa mucho la fe de siglos y su responsabilidad. Este encuentro implica un diálogo libre y abierto sobre su contribución de cara al futuro



Persona y comunidad- En la antigua civilización romana el hombre era ciudadano, soldado o siervo; pero desde S. Benito, era persona creada a imagen de Dios. Y surgieron los monasterios que se convirtieron en cuna del renacimiento humano, cultural, religioso y económico del continente europeo, con instituciones formadas por personas libres, responsables y con alma. La comunidad era contraria al individualismo, libres de dueño o pertenencia a otro. Pero ahora hay tendencia a vivir en soledad. Para el cristianismo, las personas estamos integradas como miembros de la Iglesia y además con la peculiaridad de cada uno participamos libremente, en la edificación de la familia y de sociedades donde se valora lo que cada uno es, abriéndose a la vida y desarrollando el trabajo y la cultura. Persona y comunidad son los pilares de Europa, donde como cristianos, podemos y queremos construir los ladrillos de este edificio común europeo..



Europa es lugar de diálogo. Así lo es desde al Atlántico a los Urales, desde el Polo Norte al Mediterráneo, Es oportunidad para un diálogo sincero que no se puede perder. Estamos llamados a construir una Europa donde quepamos todos, podamos encontrarnos y contrastar; no solo lo económico, la política, las leyes y. lugar donde el templo ofrece la dimensión trascendente, sobre lo horizontal, efímero y provisional; El diálogo interreligioso puede favorecer el diálogo entre católicos y musulmanes en Europa, y percibir el valor público y objetivo de la religión. Se instaura también cierto pensamiento único extendido a escala internacional, viendo la identidad religiosa como peligro para su hegemonía. El bien común ya no es valor primario para muchos; y el diálogo se reduce a contraponer la convivencia civil por la hegemonía política. Los líderes comunitarios necesitan estudio, preparación y experiencia, no destruir puentes.



Un ámbito inclusivo y un espacio de solidaridad, que favorezca la comunidad intelectual libre y no un aplastamiento indiferenciado, sino inclusivo y abierto a valores distintos, asumiéndolos como un patrimonio cristiano enriquecedor, recordado “fui forastero y me hospedasteis” (Mt. 25,35)” ante el drama de los refugiados, a nivel económico, social y político. Trabajar para edificar un espacio inclusivo y solidario puede ser sacrificado y extraordinario, uno dos desafíos más importante des su historia y también una gran oportunidad para el futuro. Y la subsidiariedad esotro principio cardinal referido a las naciones. Hay un conflicto intergeneracional sin precedentes desde los años sesenta, seguido de una recesión de natalidad, Volver a ser comunidad solidaria significa reconocer el pasado para enriquecer el presente. Es importante educar ofreciendo no solo conocimientos científicos y laborales. La educación pertenece y afecta todos: requiere la participación de los padres, de la sociedad y de las instituciones religiosas, Sin educación no hay comunidades ni se genera cultura.

Una fuente de desarrollo y promesa de paz, “El desarrollo deberá ser integral”



(Pablo VI) de todos los hombres y con todo el hombre. Es inseparable de la economía, de lo humano y del desarrollo de las civilizaciones. Para los cristianos lo que cuenta es el hombre y comunidad entera. Empresarios cristianos han comprendido como éxito de sus iniciativas, el ofrecer empleos con tales condiciones. Persona y comunidad, diálogo y solidaridad, desarrollan la convivencia en paz