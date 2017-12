Óscar García Blesa: "Alejandro Sanz es parte de la historia de España"

Miércoles, 6 diciembre 2017

MÚSICA | Judith Mateo

"La idea surge en 2015 junto a mi compañero en Warner Kiko Fuentes. De manera casual comentamos que en 2017 se cumplen veinte años del lanzamiento de Más, disco en el que los dos habíamos participado como trabajadores en Warner", explica a Europa Press García Blesa, quien relata que al darse cuenta de la efeméride, decidieron escribir "algunas ideas en papel, como celebrar el disco con alguna acción en directo -ya llenó Alejandro el Estadio Vicente Calderón el pasado junio cantando sus canciones con multitud de amigos-, realizar un documental, preparar una canción coral con artistas invitados y escribir un libro".

Al ver plasmadas sus ideas 'negro sobre blanco', decidieron que tenían que tantear las posibilidades de hacerlas realidad comentándoselo a alguien con capacidad de decisión. "Así lo hicimos, pensando que alguien ya estaría trabajando en ello, pero no", recuerda sorprendido, antes de añadir que "una cosa llevó a la otra y el proyecto de aniversario se puso en marcha con la aprobación de Alejandro".

"Este proyecto sólo tiene sentido si Alejandro está detrás. Sin su participación, esta celebración de los veinte años de Más no tendría ningún valor. Él es el motor de todo", destaca el autor de esta biografía autorizada que ya es una realidad con el título de #Vive (Editorial Aguilar, 2017) en forma de relato colectivo de historia oral con participación del protagonista y multitud de familiares, amigos y compañeros.

#Vive se muestra así como un trabajo que profundiza en la génesis de su álbum Más, el más vendido de la historia de la música española, al tiempo que traza un perfil biográfico a través de las voces de personajes cercanos al artista madrileño. Las diferentes interpretaciones y puntos de vista corales convergen en sus 600 páginas para formar un puzzle con centenares de piezas que desembocan en la banda sonora de Alejandro Sanz.

CENTENARES DE APORTACIONES

Todo ello con testimonios (la mayoría inéditos, unos pocos tirando de hemeroteca) de Alicia Keys, Shakira, Marc Anthony, Beyoncé, Laura Pausini, The Corrs, Juanes, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, Tony Bennet, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Niña Pastori, Paco de Lucía, Pepe de Lucía, Malú, David Bisbal, Pablo Alborán, Dani Martín, Pablo López, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Rafa Nadal, Iker Casillas, Marta Etura, Penélope Cruz, Ángeles González Sinde o Albert Rivera, por enumerar algunos.

"En la parte del libro me ha dejado hacer, me ha dado absoluta libertad. Alejandro sólo me pidió hacer algo diferente, algo que no fuera una sucesión de elogios y de color rosa. Por eso la historia oral. Le gustó la idea y me puse a ello", revela García Blesa, quien además recuerda que conoció al músico madrileño cuando él era agente comercial de Warner allá por 1995.

Y a este respecto, aún confiesa entre risas: "Hasta que llegué a Warner apenas conocía su música. Desde el mismo instante en el que entré a trabajar allí comprendí la importancia de Alejandro para la compañía y también para mi. Era el artista más vendedor de la compañía y para un comisionista como era entonces, las ventas de sus discos eran un tesoro para un chaval joven como yo".

"Todos los vendedores queríamos mucho a Alejandro. Siempre se acordaba de tu nombre y tenía un guiño cómplice contigo, cosas pequeñas pero que se valoran mucho más que los grandes gestos. Ya estuve mucho más con él cuando trabajaba en el departamento de prensa y realizamos juntos toda la promoción de Más. Los medios 'serios' no lo querían y fue una satisfacción increíble ver cómo, uno a uno, fueron cayendo ante el poder de sus canciones. No hubo un solo medio que no quisiera tener a Alejandro en sus páginas", prosigue relatando el autor.

UN LIBRO NO SOLO PARA FANS

#Vive comienza recordando con detalle toda la infancia y juventud en Madrid de su protagonista, por lo que García Blesa bromea al asegurar que bien podrían haber sido muchas más de 600 páginas. "La idea de este libro es ser capaces de contar la historia de uno de los personajes claves de la música en español a todos aquellos que son seguidores de su música y, al mismo tiempo, convertir el libro en un relato atractivo para los que no disfruten de sus canciones", plantea.

Así, recalca que, en última instancia, este libro cuenta la historia "de un tipo que ha trabajado mucho por cumplir su sueño", que en su caso era "escribir canciones". "Cumplir sueños es una historia universal, cualquiera que lea el libro puede disfrutarlo independientemente de sus gusto musicales", asegura, dejando claro que, en su opinión, no es una lectura recomendada únicamente para fieles acérrimos.

Y más allá de los gustos musicales de cada cual, lo que sí subraya Óscar García Blesa es que "Alejandro Sanz es parte de la historia de España". "Al menos de la historia de los últimos 25 años, porque ha acompañado a varias generaciones y mucha gente ha crecido con sus canciones", resalta, antes de citar a iconos como Sabina o Serrat, que son "parte de nuestra cultura". "Alejandro Sanz también, cada cual lógicamente con sus diferencias y particularidades", sentencia.

NO SE LE VALORA LO SUFICIENTE

En este punto, lamenta que la música del madrileño no se valore lo suficiente, algo que personalmente atribuye no a sus creaciones, sino a que eso es "un mal endémico del público español". Y por eso apostilla: "No se valora el trabajo de los artistas, para mucha gente ser artista no es 'un trabajo de verdad'. Hay gente que todavía pregunta eso de 'pero tu además de cantar ¿a que te dedicas?'".

Además de su singular mezcla de flamenco y pop, señala el autor como razones del éxito de Alejandro Sanz su capacidad de "evolucionar disco a disco y no conformarse con lo que ya ha funcionado". "Alejandro, al igual que Sting o Juan Luis Guerra por ejemplo, es una estrella de pop accidental. Su música en el fondo no es comercial, pero termina siendo masiva, lo que demuestra además que el publico es más inteligente de lo que nos pensamos. El público no se come todo si detrás no hay canciones de verdad. Y Alejandro las tiene y muchas durante muchos años", reflexiona.

Tras vaticinar que "las mejores canciones de Alejandro Sanz están todavía por venir", añade el autor que escribiendo esta biografía ha descubierto algo que ya intuía pero que "repasando su vida" ha podido confirmar: Que el artista madrileño es "indudablemente un ganador, pero un ganador al que nadie ha regalado nada, sino que se lo ha currado a lo bestia".

Por último, recomienda García Blesa leer el libro escuchando la música creada por su protagonista: "En cada capitulo se invita al lector a escuchar una canción relacionada de manera directa con el texto del capitulo en cuestión. La estructura de este libro y las sensaciones que transmite su lectura a mi me recuerdan a las de un documental. Un documental en papel con su propia banda sonora".