CONSTITUCIÓN SIEMPRE AUNQUE HAYA QUE REFORMARLA (Rafael Torres)

Cada 6 de diciembre se recuerda y conmemora por parte del pueblo español la aprobación por el mismo del proyecto de Constitución en el referéndum de 1978, previamente había sido aprobado por la Cortes Generales elegidas democráticamente en junio de 1977.

El camino hacia esta nueva Constitución no resultó nada fácil para los “Padres” de la misma. El resultado vivido en las elecciones generales del 15 de junio para elegir a los miembros que iban a constituir las Cortes no proyectaba de forma definitiva un procedimiento político que pudiera etiquetarse como democrático.

Las Cortes eran de hecho constituyentes pero los 40 años de dictadura vivida con sus sombras y silencios pesaban mucho en el sistema político. La transición española del régimen Franquista a la democracia hacia que la vida política revistiera unas especiales características. De tal forma que los primeros congresistas y senadores salidos de las primeras elecciones tuvieron una función imprecisa por la voluntad del Gobierno de dejar maniatar su actividad, hasta que en noviembre de 1977 se aprobaba una ley que establecía la responsabilidad del gobierno ante el Parlamento.

La elaboración del borrador Constitucional llegó a durar un año. Lo confeccionaron siete diputados, tres del Gobierno, y cuatro de la oposición, terminando el mismo en noviembre de 1977. Las primeras divergencias se refirieron a las materias educativas y a determinados aspectos de índole económico. Aprobándose en julio de 1978 en el Congreso de los Diputados con un número muy pequeño de votos en contra. El texto definitivo de la nueva Carta Magna fue aprobado en octubre de 1978 y ratificado mediante las urnas el 6 de diciembre.

Han pasado 39 años y desde su génesis hasta nuestro días mantiene y ha mantenido rigurosas imprecisiones, pero conserva a su favor sobre las ocho anteriores que habido en España, si contamos el Estatuto Real de 1834, la ventaja que le da el haber sido elaborada mediante ese procedimiento de consenso multilateral.

Si lo habitual en la historia de España es que las Constituciones se redactaran con suma rapidez no fue el caso de esta, para los estudiosos sobre la misma atisban una visible influencia del constitucionalismo español anterior y del europeo posterior a 1945.

El problema de la Constitución a juicio particular es que no se valora lo suficiente que no tenemos conocimiento de su importancia. Para muchos se pasa por alto que gracias a este instrumento de consenso en forma de reglamento los españoles vivimos en un Estado social y democrático de Derecho, que ampara y protege los valores de la libertad, la igualdad y el pluralismo político.

Un día al año la celebramos y recordamos pero para la mayoría de la población lo que más le importa de esa fiesta es cómo cae el macro puente unido a la celebración del día de La Purísima Concepción. Estoy seguro que muy poca gente ha leído íntegro el texto constituyente.

Algunos políticos en su mayoría independentistas piden a gritos una reforma constitucional pero no son conscientes que para que se lleve a cabo debe existir consenso como ocurrió con la del 78.