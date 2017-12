El FS Valdepeñas, brillante campeón del Trofeo de la Junta en la fiesta futsal regional

Jueves, 7 diciembre 2017

Fútbol Sala: Trofeo Junta de Comunidades

DEPORTES | El Día 10:46 |

Como un campeón, pero sin la copa, le jugó el Soliss FS Talavera al Massey Ferguson Bodegas Fernando Castro FS Valdepeñas. La pegada del líder de Segunda División, especialmente en los momentos decisivos, pudo con el alma y el corazón del líder del Grupo IV de Segunda Division ‘B’. Ganó el conjunto vinatero, sí, pero también ganó el fútbol sala regional. Y es que 2.000 espectadores poblaban las gradas del Pabellón ‘Javier Lozano Cid’ y se vivió un ambiente digno de la final vivida. En ella, el conjunto valdepeñero presumió de galones y los primeros minutos fueron suyos, posiblemente incluso toda la primera mitad. Los de Leo Herrera se mostraban fuertes, iban duros al choque y aprovechaban la que tenían. No es que hubiera muchas ocasiones, pero a la primera realmente clara era Iván Quintín el que culminaba una muy buena acción de equipo para hacer el 1-0.

Le costaba a Talavera salir de la presión alta de los vinateros, que con Zamo y Caio rondaron el segundo, pero los espacios empezaban a aparecer o al menos los cerámicos comenzaban a encontrarlos. De esta manera Justo Cáceres leía un buen balón al espacio y tocaba para cerca estar del tanto. Al capitán le acompañaban tanto Jesús Jiménez como Josete y Coronado que respondía con sendas buenas intervenciones.

El partido avanzaba y por momentos se calentaba con un pique entre Óscar y Kike en el que saltaban chispas y que no iba a mayores. Eran minutos más de defensas que de ataque, aunque alguna hubo. La tuvo Dani Santos, como también Anass, quien no pudo regatear al meta. Con cinco faltas para los dos equipos y un remate de Justo Cáceres que se iba a la madera y al que por poco Josete no llegó al rechace por muy poco nos íbamos al tiempo de descanso en el Javier Lozano Cid.

SEGUNDA PARTE

En la reanudación el Soliss FS Talavera pasó de dominado a dominador y la recompensa le llegaba en el 23’ en una transición de Justo Cáceres hacia Josete en la que el ala se lanzaba con todo para batir a Coronado y subir el 1-1 al electrónico. Como vino el empate pudo llegar el segundo en el minuto siguiente, pero el palo salvaba en el remate de Anass tras un grave error defensivo de los de Leo Herrera. Nos encontrábamos con los mejores minutos talaveranos en la cita. Veían sus opciones en el partido y a por el segundo que se iban. Así Anass, Jesús Jiménez, Josete y Panucci las tenían y se encontraban con Coronado. Parecía que el tanto era cuestión de tiempo y llegó, pero en el otro lado.

En otra buena acción trenzada de Valdepeñas era Nacho Pedraza el que ejecutaba al segundo palo y ponía por delante a su equipo otra vez. No se vino abajo Talavera y Loren que tuvo el 2-2 pero salvó bajo palos Manu García. Más adelante Anass vio como Coronado le sacaba un uno para uno y para terminar con las misivas Anass era objeto de un penalti clamoroso que se iba al limbo ante la indignación de grada y equipo. Precisamente esa acción y esas protestas justificadas llevaron a que Rober, desde el banquillo, viera la segunda amarilla y acabara expulsado. Para colmo de males Nacho Pedraza se sacaba un potente latigazo y hacia el 3-1 para ponerlo todo más complicado.

De cinco salía Talavera con Panucci en ese rol y aunque lo intentaban los talaveranos no eran capaces de dañar a unos valdepeñeros que ponían la puntilla con Zamo. Cabeza arriba de los de Raúl Aceña para seguir intentándolo hasta el final y gol de Josete que cerraba el partido con el 4-2 final. Tras esto llegaba la protocolaria entrega de trofeos para el ganador y subcampeón por parte de las autoridades políticas y deportivas regionales y un cálido reconocimiento por parte de ambas aficiones del partido realizado por los dos equipos.

Ficha del partido

FS Valdepeñas: Coronado, Iván Quintín, Dani Santos, Nacho Pedraza y Zamo. También jugaron: Juanan, Jota, Kike, Manu García, Caio Alves y Rodrigo.

Soliss FS Talavera: Rafa Luque, Justo Cáceres, Loren, Jesús Jiménez y Rober. También jugaron: Josete, Panucci, Óscar y Anass.

Árbitros: Alberto Carrión Alvarez y Rubén Romero Candela (Castilla-La Mancha). Amonestaron al valdepeñero Zamo. Por parte talaverana vieron la amarilla Loren. Óscar y Rober, este último en dos ocasiones siendo expulsado en el 34'.

Goles: 1-0 (min. 8) Iván Quintín, 1-1 (min. 23) Josete, 2-1 (min. 29) Nacho Pedraza, 3-1 (min. 35) Nacho Pedraza, 4-1 (min. 39) Zamo y 4-2 (min. 40) Josete.