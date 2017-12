El PSOE afea a los "jóvenes leones" del PP haberse "olvidado" de que ellos "votaron contra la Constitución"

Jueves, 7 diciembre 2017

Así ha rebatido en rueda de prensa después de que Claudia Alonso afeara a García-Page por defender una reforma constitucional que blinde derechos sociales cuando a su juicio él mismo no cumple con estos derechos desde su cargo de presidente autonómico.

Por ello, Mora ha recordado que "cinco diputados de AP votaron en contra" de la Constitución, "y eso, a los jóvenes leones del PP, se les ha olvidado".

"Es importante no abandonar la historia. Que no nos vendan historietas", ha dicho Mora, quien además ha criticado que el PP a nivel nacional "esté pactando con el PNV las cosas más importantes y no está haciendo bien las cosas", ya que "se dedica a resolver la financiación de una sola región y olvidándose de las otras"