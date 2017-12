El presidente de la MAS tacha de "pirómano" al de la CHT por "encender" la cuestión hídrica

Jueves, 7 diciembre 2017

Agua

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha mostrado este jueves su enfado con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Juan Carlos de Cea, por sus críticas hacia el órgano mancomunado y el retraso en autorizarles el uso de la conducción desde Alcorlo y se pregunta si no es un "pirómano", que lo que hace es "encender" la cuestión del agua.

En una comparecencia ante los medios, Palacios ha preguntado públicamente a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, si ha querido poner a alguien al frente de la CHT para "apagar fuegos" y si el presiente actual "es un pirómano que lo que hace es encender la cuestión del agua precisamente en una zona de la provincia donde se gestiona lo mejor que se sabe".

"No se puede estar esperando esta concesión tanto tiempo cuando hay esta necesidad", ha dicho Palacios en referencia a la autorización para poner en marcha la conducción desde Alcorlo a la potabilizadora de Mohernando para abastecer a los municipios mancomunados, teniendo en cuenta la situación de prealerta de Beleña.

Al parecer, según Palacios, ha sido por cuestiones administrativas, sin embargo, ha aprovechado para criticar el hecho de que se esté perdiendo agua de Beleña precisamente porque desde la CHT no colocan un medidor y regulador del caudal de la misma, inversión valorada en unos 30.000 euros.

Según el presidente de la MAS, ese aparato les hubiera ahorrado desde que se ha entrado en prealerta dos meses largo de consumo."Tienen la osadía de decirnos que somos los alcaldes elegidos democráticamente, no puestos a dedo ni por nadie, los que ponemos en peligro a los vecinos, me parece una falta de respeto y de legitimidad democrática muy grande", ha dicho a De Cea.

Pero además de criticar a la CHT el que no ponga una infraestructura tan sencilla como poner un sistema de control y digitalización, le ha afeado que haya derivado 3,8 hectómetros cúbicos al Canal de Isabel "regalados".

Ha recordado como los pueblos de la MAS llevan años haciendo un esfuerzo "enorme" en el consumo de agua, con una reducción del 20% en el mismo con respecto a diez años atrás, y por ello le parece una paradoja que se justifique no dar más concesión de agua en Alcorlo porque no hay consumo suficiente.

Desde la MAS, a petición de algunos alcaldes, se están planteando también la posibilidad de realizar una asamblea extraordinaria para reprobar las palabras de Cea sobre la MAS.

REUNIÓN EL LUNES

El lunes hay convocada una reunión de los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes de toda la Cuenca del Tajo con el presidente de la CHT y ahí Palacios tiene previsto transmitirle personalmente el malestar de la Mancomunidad y de los quince municipios mancomunados por sus críticas a la MAS en las que la tachaba de imprudente por renunciar a la cesión de los Regantes del Henares de manera unilateral y de poner en riesgo el abastecimiento de todo el Corredor.

En ese encuentro le mostrará también el deseo del órgano mancomunado de poder utilizar los pozos de sequía, una cuestión que según ha dicho, todavía "sigue bloqueado" por parte de la CHT y que le parece que no es de recibio porque su uso podría aliviar la situación actual.

Le dirá, además, que no van a seguir "tolerando" que se pierdan más hectómetros por no instalar una simple mecanismo de telecontrol en Beleña, que el Pozo de los Ramos tiene que tener un mayor control y le pedirá explicaciones sobre lo que se deriva a través de él a Madrid porque "no solucionan ningún problema allí" pero si lo generan en Gaudalajara y Madrid.

También ha dicho alto y claro que la MAS "no renuncia" a los 16 hectómetros que se pidieron de Alcorlo en vez de los algo más de cuatro que hay concedidos ahora, advirtiendo que si en ese momento aceptaron los 4,2 que rigen hoy fue porque "era eso o nada", pero considera que se ha demostrado que era necesaria esa primera concesión.