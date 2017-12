El Gobierno municipal lamenta "falta de voluntad" de la Junta

Jueves, 7 diciembre 2017

En rueda de prensa, ha dicho sobre el hospital que se trate del "mejor ejemplo de inutilidad política de la Consejería de Sanidad", añadiendo que tiene "fundadas sospechas" de que si su aparcamiento no está abierto todavía es porque la Junta "está echando la culpa deliberadamente al Ayuntamiento, pero la realidad es que si no se abre es porque puede no disponer de recursos económicos suficientes para cumplir con los compromisos de gestión".

No obstante, ha señalado que no todo es el aparcamiento, sino que lo más importante es el Hospital. "Es una tomadura de pelo. No están haciendo nada. Las obras no avanzan. Llevan paradas mucho tiempo", ha alertado, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"INCAPACIDAD DE GESTIÓN"

Sobre el campus, ha hablado de "otro ejemplo de incapacidad de gestión", al tiempo que ha defendido que sólo podrá ser una realidad "si existe voluntad de cada una de las partes".

"La voluntad del Ayuntamiento de Guadalajara ya ha quedado de manifiesto con la cesión de terrenos valorados en más de siete millones de euros, pero la voluntad de la Junta está en entredicho. Tenía que pagar dos millones y consignar las correspondientes partidas económicas en el actual presupuesto y en el siguiente y eso no lo quieren hacer, con lo cual su supuesta voluntariedad es papel mojado", ha considerado.

En cuanto al Fuerte de San Francisco, ha recordado que existe una sentencia judicial "que obliga a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a hacerse cargo de la rehabilitación de las naves y edificios".

No obstante, "lejos de asumir esa responsabilidad, la Administración regional ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que sea elevado al Tribunal Supremo".

Por otro lado, Carnicero también ha puesto sobre la mesa "el caso omiso que la Junta ha hecho a otros requerimientos de la ciudad, tales como el acondicionamiento de la carretera de Fontanar, desde el puente árabe hasta el puente atirantado, así como el desdoblamiento de dicha vía".