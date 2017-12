FACUA denuncia una web que revende ilegalmente entradas para Pearl Jam antes de su salida oficia

Jueves, 7 diciembre 2017

MÚSICA | ELDIAdigital

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agència Catalana del Consum a la web onlineticketshop.es por la reventa ilegal de entradas para el concierto de Pearl Jam antes incluso de su salida oficial por la promotora del evento Live Nation.

El evento tendrá lugar el 10 de julio de 2018, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y las entradas se ponen a la venta oficial el 8 de diciembre. Sin embargo, la asociación ha podido comprobar que en la web de reventa los usuarios pueden reservar los pases, desde hace días, a precios que oscilan entre los 89 y 135 euros, más "gastos de gestión".

FACUA denuncia que o bien esta página de reventa ha tenido acceso antes de la fecha oficial de venta a parte de las entradas del espectáculo, o la web está vendiendo pases falsificados a los usuarios. Ambos casos, señala la asociación, afectarían a los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores que quieran acudir al concierto.

La propia web onlineticketshop.es se define como "revendedor de entradas". Afirma que "conecta a compradores y vendedores de entradas. Conseguimos nuestros boletos a través de una confiable red de contactos y por tanto garantizamos su reserva antes de la llegada de la fecha oficial de venta. Esto no quiere decir que Onlineticketshop ya tiene las entradas en mano. Usted estará realizando una reserva garantizada, y a su vez, Onlineticketshop asegurará estos boletos una vez que estén oficialmente a la venta".

La asociación advierte del riesgo que supone para los usuarios comprar una entrada en esta web, que no se define como oficial y que admite que no posee los pases en el momento de la compra. Además de la incertidumbre ante si se trata de una falsificación, los consumidores no tienen asegurado tras su compra que vayan a recibir la entrada puesto que la propia Onlineticketshop afirma que no las tiene "en mano".

FACUA recuerda que el artículo 90 del Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, expone en su apartado segundo que "quedan prohibidas la venta y la reventa ambulantes de entradas. En estos supuestos, y sin perjuicio de la iniciación del oportuno procedimiento sancionador, los o las agentes de la policía de Cataluña deben proceder, como medida cautelar, a la inmediata retirada y comiso de las entradas, el dinero objeto de la transacción y otros elementos que se utilicen".

Además, la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, en su apartado segundo dispone que "está prohibida la venta y reventa de entradas o abonos por personas o en lugares de venta físicos que no hayan sido autorizados por los titulares, explotadores y organizadores de las actividades".