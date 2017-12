El FSD Puertollano debe ganar al Nioa para seguir soñando con el ascenso

Sábado, 9 diciembre 2017

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 09:00 |

Este fin de semana el FSD Puertollano-Deportes Zeus regresa a la competición con ganas de hacer bueno el punto cosechado en la difícil cancha del Real Betis Futsal en un gran partido de los hombres Marlon Velasco. El sábado, a partir de las 18,15 h el Pabellón Antonio Rivilla albergará el partido de la 13ª jornada entre el FSD Puertollano-Deportes Zeus y el Noia Portus Apostoli un duelo inédito entre manchegos y gallegos en esta emocionante 2ª División que se presenta de vital importancia para ambos equipos.

Los manchegos querrán continuar poniendo más tierra de por medio con la zona caliente de la clasificación para poder conseguir cuanto antes su principal objetivo y poder comenzar a soñar con metas más altas mientras que los gallegos tratando de sumar puntos a su casillero para escapar de los puestos de descenso y poder comenzar a desarrollar todo el caudal de juego que atesoran.

Los jugadores rojillos, pese a lo atípico de la semana por el puente no han rebajado su intensidad en los entrenamientos y han continuado trabajando para no dejar ningún cabo suelto de cara al partido de este sábado. Marlon sigue exprimiendo a los suyos para mejorar su sistema defensivo a la vez que no descuida su juego de ataque que tan buenos resultados está dando y la estrategia que poco a poco los jugadores van asimilando y ya comienza a dar los frutos deseados. Actualmente el Noia ocupa la 15ª posición con 7 puntos con 2 victorias, 1 empate y 9 derrotas con 22 goles a favor y 52 en contra. Lejos del Municipal de Noia ha cosechado 1 victoria y 5 derrotas con 8 goles a favor y 25 goles en contra.

Marlon Velasco recuerda que "el empate ante el Real Betis Futsal, que posiblemente fue un resultado justo, nos dejo cierto sabor amargo, por el hecho de desaprovechar ventajas de dos y tres goles, aunque si bien es cierto, a tenor del potencial del equipo bético, cualquiera de nosotros hubiera firmado un empate, por lo que hay que darle el valor que merece y hacerlo muy bueno ganando esta jornada a Noia. Tras cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas, hemos conseguido meter dieciséis puntos de por medio respecto a las posiciones de descenso, una distancia muy importante aunque no por ello decisiva, por lo que debemos mostrar un marcado carácter de inconformismo y seguir con la misma dinámica de trabajo, esfuerzo, exigencia máxima y competitividad que nos ha llevado a conseguir lo que tenemos".

Marlon Velasco cuenta con las bajas ya conocidas de Javi Rangel y Alberto Barranquero, además de las dudas de Dani Colorado y Manu Mejia que arrastran distintas molestias. El partido dará comienzo a las 18,15 h del sábado en el Pabellón Antonio Rivilla y será dirigido por los colegiados Sánchez López y Sanclemente Elvira del colegio valenciano.