El certamen de Villancicos de Pareja celebró su X edición

Sábado, 9 diciembre 2017

La alcarria

Guadalajara | ELDIAdigital.es

El calor de los cañones que caldeaban el ambiente del enorme edificio, emblema de Pareja visible a muchos kilómetros de distancia, aumentaba con el de la amistad que se ha ido fraguando, a lo largo de los años, entre las rondas participantes. Además, en muchos casos, viene de largo. Las siete agrupaciones musicales, de otras tantas localidades vecinas y hermanas, derrocharon alegría y buen humor en el certamen parejano, que llegaba anoche a su X Edición.



El evento comenzaba puntual, a las 18:30 horas. Se encargó de prologarlo el teniente alcalde del Ayuntamiento de Pareja. Ricardo Fernández agradeció su participación a las rondas presentes, su presencia al público, y la cesión de la Iglesia para la ocasión a Javier Lucía, párroco local. En torno a quinientas personas se dieron cita en la villa alcarreña para presenciarlo y participar en él.



Fue la concejala Beatriz Martínez la que se encargó de presentar, sucesivamente, a las rondas que iban saliendo a actuar. La primera, la Ronda de Alcocer. “Llevamos doce años ensayando primero y cantando después en Navidad. Empezamos treinta, ahora somos once mujeres. Los hombres se nos han ido, no sabemos por qué”, decía con humor Antonia Olmos, una de sus integrantes. La Ronda de Alcocer ha participado ya en los certámenes de Illana y ayer en el de Pareja. Hoy es su gran día, puesto que hoy convocan en la localidad alcarreña el suyo. Utilizando solo voces y percusión tradicional, panderetas y losa, cantaron en Pareja 'Huyendo del rey Herodes' y 'Soy un pobre pastorcillo'. Pilar Rincón, otra de las rondalleras, recordaba ayer en Pareja, no sin cierta nostalgia, que antes, la Navidad daba vueltas y más vueltas por Alcocer, al hilo de las canciones de las rondas. “Eso se ha perdido, las calles están vacías y esa tradición no se va a recuperar. Las nuevas generaciones parece que no tienen el mismo interés”, lamentaba.



A continuación, subía al altar de la Iglesia la Ronda de Alocén. Cantó, animosamente, 'El abeto' y 'Campanas de plata', “uno melódico, y el otro más rítmico”, decía la portavoz del grupo, Amparo Serrano. En los últimos meses han ensayado varios villancicos, de manera que eligen para cantar en los pueblos donde son invitados los que más les gustan y mejor entonan. “Antes, las rondas recorrían el pueblo, casa por casa, pidiendo el aguinaldo. Con lo que sacaban, los rondalleros hacían sus meriendas. Ahora, los mayores se van a la ciudad, a pasar las fiestas con sus familias. Por eso es bonito que organicen estos certámenes, para que no se pierda la tradición, nuestras costumbres”, opinaba ayer en Pareja. Precisamente el de Alocén fue uno de los más madrugadores. Lo convocaron la semana pasada. Ayer, fueron trece los aloceneros que, acompañados por un violonchelo y los instrumentos típicos de la Navidad, cantaron en Pareja.



Por orden alfabético, le correspondió el turno después a la Ronda de Escamilla. Este año, su animosidad habitual cuenta además con el apoyo de un profesor, Javier Matía, que les ayuda musicalmente. Los escamilleros interpretaron otras dos tonadas: 'No tuvo nada' y 'La Virgen va caminando'. “La Agrupación Musical de Pareja tiene el detalle de invitarnos todos los años. Nos encanta el ambiente de los pueblos en estos certámenes”, explicaba ayer Gloria Cano, portavoz de la Ronda e integrante de la Asociación de Mujeres de Escamilla. Como sucede en la Guadalajara rural, “la Navidad en Escamilla es triste, porque no queda gente”, suspiraba. Sin embargo, “los que estamos, no queremos perder nuestras tradiciones. Sentimos profundamente nuestro pueblo y nuestras raíces, así que procuramos volver, aunque no vivamos allí”, seguía. Gloria afirmó ayer en Pareja que la gente joven de Escamilla, se implica. “Vamos por buen camino. La juventud nos escucha. Además, no teníamos hombres en la ronda, y este año nos han acompañado cuatro”, terminaba optimista.

​

La Asociación de Mujeres de Sacedón, con sus inconfundibles chalecos azules, también ha contado este año en Pareja con las voces de cuatro hombres. Cantaron 'Que guapa es la madre de Dios' y 'Madroños al niño'. María del Rosario Nuevo explicaba ayer que también en Sacedón ha cambiado mucho la forma de vivir las navidades. “Eran más bonitas antes, más entrañables. Y eso que en Sacedón, el Ayuntamiento organiza una Ronda, y se convoca una zambombada”, decía. En todo caso, la sacedonera recordaba que, a partir de este tiempo, las rondas salían a la calle todos los días, “y eso ha desparecido”. En todo caso, las mujeres de Sacedón, “ensayamos con el mismo entusiasmo todos los años, y lo haremos mientras podamos. Donde nos llaman, allá vamos, con nuestros chalecos”. En Pareja dejaron buena muestra de su buen hacer con zambomba, losa, pandero, pandereta y huesos. “Solo percusión tradicional”, destacaba la sacedonera.