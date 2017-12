Salvador Sobral, ganador de Eurovisión, transplantado con éxito del corazón

Domingo, 10 diciembre 2017

MÚSICA | Judith Mateo

Durante una rueda de prensa, el Dr. Miguel Abecasis, responsable de departamento de cirugía cardiotorácia en el hospistal donde se encuentra Salvador Sobral comentó que esperan que el jóven cantante se recupere lo bastante para llevar una vida normal. También añadió que tras una operación de cuatros horas su recuperación pasaría por un largo proceso.

Según recoge The Telegraph, Salvador Sobral no quiso hacer comentarios sobre su estado de salud hasta confirmar afección cardíaca durante un concierto de despedida el pasado mes de septiembre.

"Desafortundamente, ha llegado el momento de donar mi cuerpo a la ciencia", bromeó Sobral durante el Durante el concierto gratuito que organizó en Estoril para despedirse de sus seguidores. No sin interpretar su particular versión de "Hello, Goodbye" de los Beatles.

El cantante pasó los últimos tres meses en el hospital mientras esperaba al transplante, en octubre los médicos consideraron su situación muy delicada para realizar una intervención cuándo se dispuso el corazón de un donante compatible.

Al recibir la noticia, Sobral hizo gala de un gran sentido del humor pidéndole a Abecasis que escuchara música clásica y deseándole buena suerte. El médico responsable de la Fundación Portuguesa de Cardiología, Luís Negrão comentó que en aquel momento "el corazón que nos llegó era altamente compatible pero, lamentablemente no se pudo realizar el transplante".

Aún se desconoce si Salvador Sobral se encontrará lo bastante recuperado como para presentarse en el Altice Arena de Lisboa el 12 de mayo que será cuando de comienzo el inicio de la final.