El PSOE se desplaza a Daimiel para una reunión interna

El encuentro no figura en las previsiones que la formación avanza a diario a los medios de comunicación porque no se trata de una reunión formal de la Comisión Ejecutiva Federal, sino de una reunión de trabajo interna entre los miembros de la dirección socialista, incluido el secretario general, Pedro Sánchez, precisan las mismas fuentes.

El propio secretario de Organización, José Luis Ábalos, bromeó ante otros cargos socialistas a los que informó de esta reunión describiéndola como una sesión de "ejercicios espirituales". El carácter reservado del encuentro explica que a la reunión no acuda ningún miembro de la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha.

Sí se pensó que el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, se acercara a saludar, pero finalmente no ha podido ser por cuestiones de agenda del dirigente regional.

La excursión a Daimiel la ha hecho pública el secretario de Transparencia y Democracia Participativa, Odón Elorza, que ha compartido en su perfil en la red social Twitter una fotografía junto a la secretaria de Educación, María Luz Martínez Seijo, sentados en el autobús.

Posteriormente, el secretario de Dinamización de Agrupaciones Locales, José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun, ha compartido otra instantánea en las redes sociales de los miembros de la dirección socialista sentados ya a la mesa en una sala de La Casa de la Duquesa de Daimiel, el complejo rural elegido para la cita y donde suelen celebrarse reuniones de empresa.

COMIDA EN UN MESÓN MANCHEGO

Cuando termine la reunión, en torno a las 14.00 horas, la dirección del partido ha reservado mesa en El Mesón de la Duquesa para almorzar, restaurante especializado en cocina manchega, han detallado fuentes socialistas.

La elección de Daimiel para celebrar el encuentro no está relacionado con la agenda de la reunión, ya que la cita no se ha previsto para tratar asuntos que afecten en particular a Castilla-La Mancha, confirman las fuentes consultadas. Así, no habrá rueda de prensa al final del encuentro ni tampoco está previsto en principio compartir documento alguno con la prensa.