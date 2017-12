SEO/BirdLife y WWF piden a España que defienda objetivos sociales y ambientales en la reforma de la PAC

Lunes, 11 diciembre 2017

Agricultura

REGIÓN | ELDIAdigital

Este lunes y martes se celebra el Consejo de Agricultura de la UE y ambas ONG consideran que la propuesta de la Comisión Europea sobre la futura PAC "carece de ambición suficiente y puede añadir más complejidad y burocracia al campo español".

En este contexto de negociaciones, las ONG han lanzado la página de internet Living Land (Por un campo vivo) con noticias y con el calendario de la reforma de la PAC para dar tratar de divulgar información sobre las negociaciones de la PAC.

A su juicio, si España no defiende en las negociaciones objetivos sociales ni ambientales claros se seguirá marginando a los agricultores y ganaderos que apuestan por la sostenibilidad y además se arriesgará el presupuesto europeo y la consecución de los objetivos ambientales.

En este contexto, instan a Tejerina que garantice la "transparencia y pluralidad" en los debates venideros y que a la hora de establecer la posición española tenga en cuenta las conclusiones del estudio 'is the CAP Fit for purpose? An evidence-based fitness-check assessment'(¿Funciona la PAC para su propósito?). En ese sentido, añade su interés en que las sesiones de debate de la PAC sean públicas por el interés que tiene para la sociedad.

En este informe han participado decenas de científicos y expertos para evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de la PAC y determinar si esta política logra sus objetivos y concluye que esta PAC no es adecuada desde el punto de vista ambiental ni socioeconómico y denuncia la dificultad de continuar justificando los "miles de millones de euros" que se invierten en la PAC al año si no se abordan cambios significativos.

Las ONG reclaman también a la ministra que afronte los pagos directos que en su opinión están "totalmente deslegitimados" por basarse en referencias históricas y de escasa utilidad para su propósito de asegurar las rentas, al menos para las explotaciones de mayor valor socioambiental.

Por ello, proponen un modelo nuevo que se base en la retribución de los bienes públicos, algo en lo que la agricultura española puede liderar po la superficie agraria incluida en la Red Natura 2000.

"Todavía hay oportunidades para que los textos legales contengan objetivos e indicadores de resultados que salvaguarden que la adaptación de esta política a las condiciones locales no venga acompañada de una falta de ambición ambiental y que beneficie a los agricultores y ganaderos que ya han iniciado la necesaria transición hacia la sostenibilidad del modelo productivo", concluyen ambas ONG en un comunicado.