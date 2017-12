Facua denuncia la "reventa ilegal" de entradas en Onlineticketshop para el concierto de Bruno Mars en Madrid

Lunes, 11 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Se trata de la segunda vez que la asociación denuncia a la plataforma de reventa en una semana, ya que FACUA la denunció la semana pasada por hacer lo mismo para el espectáculo de Pearl Jam en Barcelona.

Según ha indicado FACUA en un comunicado, esta web ofrece los tiquets antes de su salida oficial a la venta por parte de la promotora del concierto, Live Nation, que comenzará a vender las entradas para este show el próximo 14 de diciembre.

Sin embargo, la asociación ha comprobado que en la web de reventa los usuarios pueden reservar los pases, desde hace semanas, a precios que oscilan entre los 129 y 189 euros, más "gastos de gestión".

Por ello, en su escrito dirigido al Área de Gobierno de Cultura y Deportes del consistorio madrileño, FACUA ha denunciado que "o bien esta página de reventa ha tenido acceso antes de la fecha oficial de venta a parte de las entradas del espectáculo, o la web está vendiendo pases falsificados a los usuarios". En ambos casos, se atacan "los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores que quieran acudir al concierto", según ha denunciado.

La promotora Live Nation ha confirmado a FACUA que "no ha autorizado ni tiene relación alguna con la plataforma onlineticketshop.es". Por su parte, la web 'www.onlineticketshop.es' se define como "revendedor de entradas" y afirma que "conecta a compradores y vendedores de entradas".

"Conseguimos nuestros boletos a través de una confiable red de contactos y por tanto garantizamos su reserva antes de la llegada de la fecha oficial de venta. Esto no quiere decir que Onlineticketshop ya tiene las entradas en mano. Usted estará realizando una reserva garantizada, y a su vez, Onlineticketshop asegurará estos boletos una vez que estén oficialmente a la venta", indica la web de reventa, según señala FACUA.

En este sentido, ha advertido del "riesgo" que supone para los usuarios comprar una entrada en esta web, que no se define como oficial y que admite que no posee los pases en el momento de la compra. Además de la "incertidumbre" acerca de si se trata de una "falsificación", la asociación alerta de que "los consumidores no tienen asegurado" tras su compra que vayan a recibir la entrada puesto que la propia Onlineticketshop afirma que no las tiene "en mano".