Los estudiantes de la residencia de Albaladejito se trasladarán temporalmente al IES San José

Lunes, 11 diciembre 2017

problemas en la calefacción

Cuenca | ELDIAdigital.es

Los estudiantes de la residencia de Albaladejito, dependiente del IES Pedro Mercedes, se trasladarán temporalmente a la residencia del IES San José debido a problemas con el sistema de calefacción que han provocado que el centro no reúna en estos momentos las condiciones de habitabilidad necesarias.

Así lo ha confirmado este lunes la directora provincial de Educación, Cultura y Deporte, Mª Ángeles Martínez, quien ha avanzado que la decisión ha sido trasladada hoy mismo a los implicados, después de la reunión mantenida este lunes por la propia Martínez y el delegado de la Junta en Cuenca.

La residencia de Albaladejito, dependiente del IES Pedro Mercedes, cuenta en la actualidad con 20 alumnos de los ciclos formativos de la familia agroambiental que imparte este instituto, aunque el centro tiene capacidad para 32. En cuanto a los trabajadores, son un total de once.

Martínez ha asegurado que todos los alumnos serán trasladaros a la residencia del IES San José en Cuenca capital y se les garantizará el trasporte diario a su centro de estudios, que sigue estando en Albaladejito y funciona con normalidad. En cuanto a los trabajadores, serán reubicados en centros de la capital para no causarles problemas de conciliación mientras Educación sigue trabajando para solucionar definitivamente los problemas que han motivado este traslado.

No obstante, la directora provincial ha avanzado que no se descarta que este cambio sea definitivo siempre y cuando los estudiantes y sus familias se adapten bien a la nueva ubicación pues desde Educación entienden que la residencia del IES San José ofrece todos los servicios necesarios y además está dentro de la ciudad, lo que permitirá a los alumnos una mayor integración y beneficiarse de la oferta educativa y cultural de la capital, como actividades deportivas, bibliotecas, etc.