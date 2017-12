La Diputación de Ciudad Real impulsa la formación remunerada para los jóvenes parados

Lunes, 11 diciembre 2017

Ciudad Real | El Dia

La institución provincial pone en marcha así una edición del programa 'Emplea' que cuenta con la particularidad de que ha sido notablemente implementado por el equipo de Gobierno desde el punto de vista económico, hasta el punto de que la inversión asciende a 2,5 millones de euros.

Como novedad, se incentivará a los seleccionados con una beca de 403 euros mensuales con el objetivo de fomentar su interés y finalicen el proceso, lo que les llevará a la obtención de sus respectivos certificados de profesionalidad, ha informado la Diputación en un comunicado.

El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha presentado este lunes el programa a alcaldes, concejales y técnicos de ayuntamientos, a quienes ha agradecido su disposición a participar y colaborar en el desarrollo del programa 'Emplea', que recibirá un aporte del Fondo Social Europeo de 1,7 millones de euros.

Caballero ha comentado que se trata de un proyecto muy potente que va dirigido a jóvenes que cuentan con edades comprendidas entre 16 y 29 años que no acreditan la suficiente formación y tienen muchas dificultades para acceder a un puesto de trabajo, algo que, según ha dicho, preocupa no sólo a las familias sino también a las instituciones como la Diputación de Ciudad Real.

"Lo cierto es que estamos hablando de personas que han fracasado en el sistema reglado y les ofrecemos una segunda oportunidad", ha remarcado Caballero para añadir, a continuación, que se trata de seleccionar aquellos que más motivados estén y que más lo necesiten, para que finalicen la formación con éxito, porque no se trata de un entretenimiento, sino de que encuentren un empleo o monten una actividad que les sirva de medio de vida.

Ha aclarado, no obstante, que no se trata de una formación al uso o tradicional, sino que se pretende ayudar a jóvenes que han quedado descolgados en el seno de una sociedad en la que se premia el éxito y no se permite el fracaso. "Pues nosotros vamos a trabajar ahora por estos jóvenes, que están más desfavorecidos", ha añadido Caballero, quien ha reconocido que la tasa de desempleo juvenil de la provincia está por encima de la media.

Ha reiterado, asimismo, que necesitan a los ayuntamientos para desarrollar el programa 'Emplea' porque disponen de aulas para impartir la formación y porque toman como norma de carácter general que no se realicen actividades en el territorio sin la colaboración de los consistorios.

TRES FASES

El Programa Operativo de Empleo Juvenil de la Provincia de Ciudad Real está dividido en tres fases. La primera, denominada de captación y orientación, consistirá en la realización de una campaña en medios de comunicación en redes sociales e Internet, prensa y cartelería sobre la existencia del proyecto.

La segunda se abordará en colaboración con los ayuntamientos. Se llevarán a cabo sesiones informativas grupales destinadas a difundir los servicios del Sistema de Garantía Juvenil en general y del proyecto en particular.

En la tercera, de orientación, se les enseñará a los jóvenes a preparar un currículum y se les realizará una entrevista en la que se seleccionarán los candidatos que preferentemente estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, en caso de no estarlo se les facilitará las herramientas para que lo hagan. Desde la Diputación se contratará a 8 orientadores que realizarán las citada las funciones y se beneficiarán hasta 1.200 jóvenes.

A continuación, la derivación a un itinerario se realizará teniendo en cuenta los resultados de la entrevista inicial y en consenso con la persona beneficiaria. Para facilitar la toma de decisiones se aportará cuanta información sea necesaria sobre competencias profesionales, salidas laborales, caracterización del mercado de trabajo así como competencias transversales requeridas por el mercado de trabajo. Así se atenderá al perfil de los alumnos, lo que significa que cualquiera de ellos puede ser derivado a cualquier curso, independientemente del lugar de residencia del aspirante o del municipio donde se realice la actividad formativa.

Por otra parte, todos los itinerarios contienen una parte teórica cuya duración dependerá del itinerario y un módulo de prácticas. Ambos suman el total de horas que marca el catálogo de las certificaciones profesionales, pero además para completar el itinerario les añadimos unas prácticas no laborales extras que cada participante realizará durante 120 horas en empresas.

Para la selección de los municipios se ha tenido en cuenta el grado de inserción laboral que tienen esas certificaciones en la comarca y que posean un Centro Homologado para la impartición de esa titulación. Se prefería que la titularidad del centro sea municipal pero en algunos (como por ejemplo Calzada de Cva que es de un particular), el pliego contempla la posibilidad de firmar convenios de colaboración con entidades privadas sin coste alguno para el ayuntamiento.

Todos los cursos cuentan además de con horas de formación y módulo de prácticas con las horas que marca el certificado de profesionalidad correspondiente y además otras 120 horas de prácticas no laborales en empresas.