Hoy no voy a hablar del procés (Julio Magdalena Calvo)

Ya sé que a muchos lectores les extrañará que haya decidido no hablar del procés catalán cuando en las televisiones, radios y otros medios de difusión no se habla de otra cosa (Es un chollo, todo sea dicho), pero es que, como decimos por estos lares, este tema es ya muy cansino.



Porque no me digan ustedes que no es cansino ver todos los días al señor Puigdemont con su performance de presidente en el exilio (fular amarillo incluido), echando la culpa a España en general y a los que no piensan como ellos en particular, y al respaldo que una Europa castradora de iniciativas aperturistas ha dado, de manera espuria, a la decisión de destierro que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en contra de la decisión democrática, transparente y, sobre todo, legal del referéndum del primero de octubre pasado.



Porque cansino son las apariciones (en el más amplio concepto de la palabra, incluido el fantasmagórico) de la señora Rovira, cuando ya no sabe lo que inventar, incluidos muertos y sangre, para ocultar lo vacuo de su discurso político y su falta de capacidad personal.



Cansino es, asimismo, las ocurrencias de la alcaldesa Ada Colau, algunas rayanas en la ciencia ficción, para estar permanentemente en la cresta de la ola, sin mojarse a favor ni de unos ni de otros sino todo lo contrario, en un ejercicio de funambulismo circense de imposible credibilidad por muchos polvos mágicos que, en forma de populismo en Sálvame de Lux, quiera echar a su pretendido sentido del orden en tiempos de turbulencias.



Y que otro adjetivo se le puede poner al hecho de las acusaciones de los independentistas contra todo lo que se menea, para ensalzar la heroicidad de sus próceres ante las humillaciones, vejaciones, persecuciones y todo lo terminado en “ones” de los cuerpos de Seguridad del Estado y de las Instituciones Penitenciarias, llegando incluso a la perversidad demoniaca de ponerles, en el traslado a prisión, el himno español o a darle al señor Rull para comer “un cocido de aquellos intensos que producen flatulencia y ¡Me causa pavor hasta escribirlo! unas hamburguesas que estaban tan quemadas que se le rompió el tenedor”. Cansino y más cansino.



No sigo escribiendo porque no quiero ser cansino, que si no les comentaría a ustedes que, para que puedan comprobar que soy totalmente objetivo, opino que tienen razón los leridanos al considerar una acción política y centralista la devolución de las 44 obras de arte a Sijena, porque es un abuso judicial que les obliguen a restituir una propiedad a sus legítimos dueños. Así no puede haber dialogo ni nada que se le parezca.



Lo dicho, queridos lectores, hoy no voy a hablar del procés.