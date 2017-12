'Derechos Humanos y Sociedad' este martes en Ciudad Real

Martes, 12 diciembre 2017

igualdad

Ciudad Real | El Dia

La concejala de Acción Social y Cooperación Internacional, Matilde Hinojosa, agradecía a los organizadores la celebración de este ciclo de seminarios, a los ponentes y a los alumnos que han participado en ellas. “Hoy se cierra al ciclo de este año, pero seguiremos trabajando junto a la Universidad, como viene siendo costumbre en este Equipo de Gobierno, sobre los Derechos Humanos. Seguiremos concienciando a la ciudadanía sobre el respeto a estos derechos, hacia la igualdad, hacia los refugiados, que son los temas en los que venimos trabajando”.

El director del Instituto de Resolución de Conflictos, Juan Ramón del Paramo, consideraba que la Universidad demuestra con la realización de estos seminarios la importancia y el compromiso que tiene con problemas políticos y sociales vigentes. “Hay que sacar a la luz los debates que deben estar en la agenda política, y es importante que la universidad tome el compromiso de presentar este tipo de debates, es una prueba de su conexión con la sociedad

“En España –reconocía- estamos avanzando desde el punto formal legislativo, pero las mentalidades siguen estando ahí, con sus elementos más primitivos o menos racionales, que a veces afloran. En España la realidad de las mentalidades a veces aflora y nos hace vernos sorprendidos por estas cosas. En los jóvenes se reproducen estereotipos, estigmas, prejuicios que ya creíamos olvidados, y a veces los reconozco con sorpresa en chicos de 20 años, por lo que hay que estar siempre alerta. En el resto del mundo estamos muy alejados de conseguir la universalidad de este principio de igualdad y que las mujeres no se vean acosadas o discriminadas”.

Por su parte la vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad Social de la Universidad, Ana Carretero, afirmaba que este tipo de seminario son esenciales, por lo que agradecía la cooperación de las instituciones para abordar estas cuestiones, y que estén abiertos a la ciudadanía.

Carretero sentenciaba que “no avanzamos al ritmo que teníamos avanzar y en algunos aspectos estamos retrocediendo. Que haya una igualdad legal no significa que los avances culturales estén en sintonía con los avances legislativos. Y este cambio de roles y estereotipos no puede venir de otro lado que no sea de la educación, y en ese compromiso personal e institucional estamos”.