Luis Beato y Fernando González Valle, elegidos Embajadores de la Medicina Española

Martes, 12 diciembre 2017

salud

Ciudad Real | El Dia

El Dr. Fernando González del Valle, jefe del Servicio de Oftalmología de los hospitales de Alcázar de San Juan y Tomelloso, y el Dr. Luis Beato Fernández, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real, han sido dos de los 25 médicos elegidos embajadores de la Medicina Española por la publicación Diario Médico que celebra este año “un cuarto de siglo a la cabeza de la información sanitaria”.

El Dr. Luis Beato puso en marcha la Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital General Universitario de Ciudad Real, y gracias a sus trabajos de investigación (tiene más de 40 artículos y 13 capítulos de libros publicados) se ha avanzado mucho en el conocimiento y tratamiento de estas patologías. Afirma que “el interés por abordar directamente el sufrimiento que la enfermedad supone, independientemente de su gravedad o su disfunción”, le hizo decantarse por la Psiquiatría. Su interés por los trastornos alimenticios comenzó en su último año de residencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. “Hice una rotación externa en una de las unidades de trastornos de la conducta alimentarias más prestigiosas de Europa, el Maudsley and Bethlem Hospitals en Londres. Esto me facilitó poder desarrollar a mi vuelta un programa específico para la atención de estos trastornos en Ciudad Real. He podido trabajar en un ámbito clínico muy específico, habitualmente con población adolescente, lo que supone un reto asistencial especialmente atractivo”.

Por su parte, el Dr. Fernando González del Valle siembre siempre deseó “comenzar una aventura profesional en la que los criterios médicos fueran los más importantes a la hora de tomar las decisiones de organización asistencial. Por ese motivo al principio rehúse trabajar en un ambulatorio para ver a muchos pacientes en muy poco tiempo. Las expectativas se pueden seguir cumpliendo de forma continua, solo hay que seguir poniéndose metas para el futuro, pero en general se han cumplido mis deseos de conseguir un Servicio de Oftalmología en el que predominan los valores humanistas en el trato al paciente sobre otro criterio de gestión de los recursos sanitarios. Esa ha sido también la bandera que ha enarbolado el Hospital General La Mancha-Centro de Alcázar de San Juan”. El Dr. González del Valle es codirector del Banco de Ojos (Córneas y Membrana Amniótica) desde 2001, responsable de la Sección de Vítreo-Retina desde 1998 y ha introducido múltiples técnicas diagnósticas y terapéuticas en su Servicio de Oftalmología, pioneras a nivel autonómico y estatal.

El objetivo de este galardón es reconocer la labor, premiar la dedicación y poner en valor la trayectoria y el trabajo de los profesionales sanitarios españoles. El premio no sólo pretende distinguir a una serie de facultativos por su trayectoria en el ámbito asistencial, docente e investigador, sino también a los que encarnan los valores humanitarios de la Medicina.

Carmen Fernández, directora de Diario Médico, ha destacado que “con esta iniciativa, el periódico pone en relieve su vocación de servicio a los profesionales de la Medicina. En nuestro 25 aniversario, en lugar de felicitarnos a nosotros mismos, reconocemos, en la figura de 25 médicos destacados de toda la geografía nacional, a nuestros lectores y a su trabajo”.

Con el apoyo de los colegios de médicos y Merck se seleccionó previamente a un centenar de precandidatos repartidos por todo el territorio nacional que simbolizan, en conjunto, la calidad de la sanidad española, teniendo en cuenta todas las especialidades y ámbitos (asistenciales, docentes y científicos) y los sectores público y privado.

Diario Médico también contó con la ayuda de los lectores. Más de 5.000 profesionales votaron en la página web de diariomedico.com por su candidato favorito para que pasaran a la última fase entre los 50 finalistas. Finalmente, los 25 ganadores fueron elegidos por un jurado de expertos (Fernando Carballo, presidente de Facme; Joaquín Poch, presidente de la Real Academia Nacional de la Medicina; Carmen Fernández, directora de Diario Médico; Serafín Romero, presidente de la OMC; Isabel Sánchez, directora médico de Merck en España y Javier Olave, ex director del periódico) que valoraron la trayectoria, dedicación y demás aportaciones de los aspirantes.