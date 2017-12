The Offspring, Jimmy Cliff, IZAL y Adam Beyer se suman al Weekend Beach Festival 2018

Martes, 12 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Los estadounidenses The Offspring, una de las bandas más influyentes del punk rock de los 90 (junto a otros como Bad Religion y Nofx) bajo el liderazgo de Dexter Holland se anuncian como uno de los platos fuertes del festival. No en vano, han vendido 50 millones de discos.

También pasará por el festival Jimmy Cliff, figura clave de la historia del reggae. Desde Jamaica, el célebre músico es famoso por canciones tan coreadas como "Sittin' in Limbo", "Many Rivers to Cross", "Samba Regaee" y "You can Get It if Really Want", entre muchas otras. Actuará por primera vez y como fecha única en Andalucía.

"Autoterapia" será el título del nuevo y esperado trabajo de IZAL. Un disco que verá la luz a principios de 2018, y que les devolverá a los escenarios después de casi un año de retiro, en el que los estudios de La Casa Murada (Tarragona) se han convertido en su segundo hogar estos últimos meses, y en el espacio perfecto para dar forma a su cuarto trabajo de estudio.

Por último y en el espacio dedicado a la electrónica, se confirma a uno de los iconos underground más influyentes en el mundo, el productor y DJ Adam Beyer. Desde los escenarios principales en festivales y cotizadas pistas de baile, el extenso legado musical de Beyer se mantiene presente y se podrá disfrutar en el escenario más trasnochador del festival.

Estos fichajes se suman a otros como Loco Dice, Caleb Calloway, El Langui, La Raíz, La Pegatina, SFDK, Juancho Marqués, The Qemists, Natos & Waor, Avalanch, Muchachito, Celtas Cortos, Danza Invisible, La Fuga, Neuman, Viva Suecia, El Kanka y más. Además, próximamente se desvelarán más artistas del cartel.