Hernando: "Puede ser una negligencia haber convertido el país en un desierto"

Miércoles, 13 diciembre 2017

Agua

REGIÓN | ELDIAdigital

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha mostrado su respeto a las quejas por parte de la Región de Murcia al tiempo que ha manifestado que el Gobierno no puede tener como "único punto del orden del día" las elecciones catalanas. "Tiene otro problema que es la sequía, no es sólo problema de Murcia ni Valencia, es del conjunto de España".

A su entender, hace falta tratar a todas las regiones por igual, no puede haber regantes "de primera o de segunda" ni "trasvase bueno o trasvase malo", al tiempo que se ha mostrado preocupado por cómo explicará el Ejecutivo central "a generaciones futuras" por qué no hizo "nada" cuando se alzó "una voz de alarma" y "no se escuchó".

Tras mostrar una imagen en la que se puede apreciar la falta de agua en la región, ha recordado que próximamente el Gobierno autonómico llevará al Congreso una iniciativa parlamentaria que reclamará al Gobierno central el uso de las desaladoras en Levante para paliar la sequía.

"Tenemos que conseguir que el precio de las desaladoras sea igual de bajo que actualmente tiene el trasvase. En menos de dos años no va a quedar ni una sola gota en Entrepeñas y Buendía. Entonces el Gobierno se dará cuenta que veníamos denunciando esta situación", ha afirmando Hernando.

Asimismo, ha añadido que "por primera vez el levante español ha dejado de mirar al Atlántico y ha mirado al Mediterráneo donde tienen que activar las desaladoras, como primera fuente de agua potable para consumo humano, para regar y cualquier otra opción".

Ante la denuncia de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha que ha alertado de que el Ministerio de Agricultura "pretende dejar fuera del plan de sequía y del Pacto Nacional por el Agua el trasvase Tajo-Segura", el portavoz del Gobierno regional ha considerado que es "inaceptable" hablar de "regante de primera o de segunda" y ha pedido al Ejecutivo "ser serios".