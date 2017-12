Ska-P regresarán en 2018 con nuevo disco pero sin 'Pipi' en el grupo

Miércoles, 13 diciembre 2017

MÚSICA | Judith Mateo

"Es evidente que la relación SKA-P-Pipi no es buena desde hace tiempo y creemos que cuando una relación no funciona es mejor romper a fingir.

La grabación del próximo disco será sin Pipi y si hay vuelta a los escenarios tampoco estará Pipi. Esto no significa que no haya disfraces, los habrá", confirma la banda madrileña.

Dicho comunicado, publicado en las redes sociales del grupo y recogido por Europa Press, va firmado por "Ska-P al completo". Además, plantea que aunque "las rupturas duelen durante algún tiempo, por desgracia son necesarias".

Por su parte, Pipi (Ricardo Delgado), seguirá al frente de su propia banda The Locos, pero también ha publicado un comunicado en el que explica que se acaba su relación "debido a diversas situaciones vividas en la convivencia natural de los miembros del grupo Ska-p".

"Viéndome a un palmo de la muerte hace año y medio por una inesperada enfermedad, solo recibí la llamada de un miembro del grupo (Joxemi) y sumado a las motivaciónes que ahora guían a Ska-p, y que no comparto, y dónde en las últimas reuniones de la banda no se contaba conmigo, creo que podéis entender que me encuentro en la difícil situación de no poder seguir", destaca.

"Tengo una gran pena escribiendo estás palabras", prosigue, para acto seguido defender su propia trayectoria con The Locos. Anticipa también la posibilidad de escribir un libro de sus vivencias en la música con sus "anécdotas buenas, los momentos mejores y los insuperables sueños, además de los momentos malos y las peores pesadillas de las cloacas".

Y termina Pipi: "No encuentro las palabras adecuadas y justas de agradecimiento que pueda expresaros a vosotros, la gente, que disfrutó con mis actuaciones. Donde si os puedo asegurar que me dejé la piel literalmente desde el primer concierto hasta el último, y desde el primer minuto del show hasta el final. Y espero haberos alegrado o animado con mis performances, mi sello de identidad, durante más de mil conciertos que llevo en mi corazón. Esa fué y sigue siendo mi intención".