El Teatro de Rojas alza el telón a la Navidad con el pregón musical

Miércoles, 13 diciembre 2017

Toledo

Toledo | El Día

Es el tercer año consecutivo que la Escuela Municipal de Música protagoniza en el Teatro de Rojas el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, un año que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Milagros Tolón, acompañada de los concejales del equipo de Gobierno María Teresa Puig, Javier Mateo, Teo García, Helena Galán y Eva Jiménez, así como representantes de los grupos municipales Popular y Ciudadanos.

Como novedad, en esta edición del pregón de Navidad ha participado la Banda Joven 'Diego Ortiz' dirigida por la profesora Ana Belén Rubio y formada por 45 músicos de la escuela. A ellos se han sumado los pequeños con edades comprendidas entre los 9 y 12 años del Coro de Voces Blancas y el ensemble mixto o agrupación de cuerda, junto a los alumnos del aula de canto, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El repertorio musical del pregón ha contado con temas populares y otros contemporáneos, así como música de anuncios televisivos y sintonías navideñas. El programa musical también ha contado con la tradicional marcha Radetzky de Johann Strauss, padre, escrita en el año 1848, y todo un clásico como la pieza de cierre del Concierto de Año Nuevo de Viena, o los villancicos 'Mi burrito sabanero', 'Feliz Navidad' y 'We wish you a merry Christmas', entre otros.

Con el pregón de Navidad el Ayuntamiento de Toledo da por inauguradas las fiestas para las que se ha previsto un amplio programa de iniciativas y actividades en todos los barrios, que continuará este viernes, 15 de diciembre, con la inauguración y apertura de los belenes del Consistorio y del Centro Cultural San Marcos, así como del instalado en la plaza de Zocodover a las 18.00 horas con música en directo a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música 'Diego Ortiz'.