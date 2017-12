Cs cree que la desaparición de puestos de la RPT repercutirá negativamente en los servicios

Jueves, 14 diciembre 2017

presentación de alegaciones

Cuenca | ELDIAdigital.es

La portavoz de la formación naranja en el Consistorio, María Jesús Amores, ha recordado que durante la crisis se han amortizado muchos puestos de trabajo por la jubilación de sus titulares, “lo que ha repercutido en la merma de efectivos de muchos servicios municipales”. En este sentido, ha afirmado que la RPT, “en lugar de corregir esta situación, la agrava no sólo por no remediarla sino por concentrar los puestos de nueva creación en los grupos más altos”.

Desde la formación naranja se pide además que la RPT especifique de forma más detallada las funciones que desempeñan cada trabajador en cada puesto; así como que “se corrijan las injusticias que se dan en los casos de aquellos trabajadores que están asumiendo funciones por encima de su nivel y que ni se les reconocen ni se les pagan”.

De forma concreta, Cs pide que se cubran plazas como las del jefe del Servicio de Parques y Jardines, así como otras que han quedado desiertas, “para garantizar la jerarquía de los mandos y el buen funcionamiento de los servicios”. Amores ha apuntado que “la falta de reposición de efectivos en determinados sectores puede obedecer a una intención política que persigue el deterioro de los servicios para justificar en última instancia su privatización”.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos se ha alegado también la falta de informes económicos por parte de la Intervención Municipal que respalden la creación de las nuevas plazas. Y se ha pedido que se revisen los complementos específicos establecidos –del orden de 4.000 euros en algunos casos- en las plazas que se crean en los grupos más altos.

Otras propuestas

Los ediles de la formación naranja proponen que la nueva RPT contemple la creación de plazas de informadores turísticos, al entender que con la plaza que próximamente se liberará por jubilación y los 100.000 euros que cuesta anualmente la externalización del servicio se podría convocar una oferta pública de empleo de hasta cuatro plazas.

Otras propuestas de la formación naranja pasan por no pagar a determinados funcionarios conceptos que no realizan, “y que podrían suponer un agravio comparativo para el resto de compañeros”; así como por suprimir los denominados ‘puestos espejos’ para aquellas personas que no superan los pertinentes procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento en base a los criterios de mérito, igualdad y capacidad. Amores ha señalado que “fórmulas legales como el concurso-oposición son suficientes para poner en una posición preferente en los procesos selectivos a aquellas personas que ya trabajan para el Ayuntamiento”.