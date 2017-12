La ONCE celebra su patrona Santa Lucía con diversos actos que culminarán en la gala 'Estas caras me suenan'

Jueves, 14 diciembre 2017

Sociedad

Cuenca | Rafael Torres

¿Cómo funciona la ONCE en Cuenca?

La ONCE, como entidad corporativa de carácter social a nivel provincial y desde el punto de vista institucional, organizativamente existen dos grandes áreas; la gestión al frente del cual esta el director de la agencia Javier Martínez Eslava, que lleva las tareas propias de gestión del área de juego y de servicios sociales. Y por otra parte, el consejo territorial cuyo consejero por Cuenca es Alberto Perales, que es el encargado de representar y defender los derechos de todos los afiliados de la provincia.





¿Qué servicios presta?

Hablar de Servicios Sociales en la ONCE es un tema muy amplio que se podría estar mucho tiempo dedicándonos a ello ya que se cubren todas las necesidades que puedan surgir a cualquier persona de cualquier edad que presente ceguera o baja visión. Para concretar lo que la ONCE hace con cada afiliado es hacer “ un traje a medida”, evaluando cuáles son sus necesidades desde el punto de vista de lo visual y proponiéndole aquellos servicios que se prestan a estas necesidades por citar alguno, rehabilitación, tiflotecnilogía,apoyo psicosocial, educativo, al empleo......con el objetivo de rehabilitar e insertar al afiliado a ONCE en su entorno más próximo.





¿Cuántos afiliados tienen en la actualidad?





En la provincia hay ahora mismo 314, y contamos con 52 vendedores y 6 de personal de oficina.

314







¿Cómo valora la sociedad a la ONCE?





Es una de las instituciones que siempre ocupa los primeros puestos de la valoración en las encuestas que sobre entidades de carácter social , conjuntamente con otras entidades como son Cruz Roja y Cáritas.







¿Qué significa para la ONCE la celebración del día de su patrona?

Es una de las actividades que desde ONCE cuidamos con especial cariño, concretamente este año la novedad mas importante a este respecto es que es el pistoletazo al 80 aniversario de la institución que tal día como hoy se creó en 1937, y no ha dejado de crecer y evolucionar, en la prestación de servicios sociales de afiliados gracias a la solidaridad de todos los españoles que adquieren diariamente nuestros productos de juego.







¿Qué actividades se realizan con motivo de la celebración de Santa Lucía?

Ayer por la tarde tuvimos una merienda en la agencia donde todos los afiliados se encargan de traer algún alimento preparado por ellos, y merendamos en familia. También nos amenizó esta actividad una actuación musical en la que un afiliado actuará, con villancicos.

El sábado día 16 se celebra una misa en honor a nuestra patrona en la iglesia de San Fernando y después tenemos una comida de hermandad entorno a 150 afiliados y familiares.

El domingo dos de nuestras familias de ONCE participan en la Gala benéfica ESTAS CARAS ME SUENAN que tendrá lugar en el Museo Paleontológico apoyando a otras familias de asociaciones.