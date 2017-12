Tame Impala, Franz Ferdinand, Alice in Chains y Kase.O, entre las 31 nuevas confirmaciones del Mad Cool Festival 2018

Jueves, 14 diciembre 2017

MÚSICA | Judith Mateo

Mad Cool Festival 2018 suma este jueves un total de 31 nuevos nombres a su cartel, entre los que destacan Tame Impala, Franz Ferdinand, Alice In Chains, Kase.O, Glass Animals, Portugal. The Man, Kaleo, The Last Internationale, LP, Rival Sons, Frankie Cosmos, Porches, FIDLAR y Hurray For The Riff Raff.

Junto a estos fichajes, también se incorporan Maya Jane Coles, Sofi Tukker, The White Buffalo, Jain, Erol Alkan, Fatima Yamaha, Gang of Youths, The Bloody Beetroots, Maga, Polo & Pan, Modelo de Respuesta Polar, Núria Graham, Haux, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Agoraphobia, Bed Rugs y Conttra.

Entre las nuevas incorporaciones destacan los australianos Tame Impala (que regresarán a Madrid cinco años después de su última y única visita a la ciudad) y los escoceses Franz Ferdinand, quienes ofrecerán un repaso por toda su repertorio, además de presentar nuevo álbum. Otra gran incorporación son Alice In Chains, supervivientes del grunge.

Kase.O -uno de los artistas más importantes del rap de habla hispana- encabeza una tanda de nombres nacionales entre los que están Maga, Modelo de Respuesta Polar o el dúo guipuzcoano Niña Coyote eta Chico Tornado. También contará el festival con Nuria Graham, Conttra y el quinteto de riot grrrls Agoraphobia.

La avalancha de nombres confirmados incluye algunas joyas de la música independiente contemporánea como los británicos Glass Animals, los estadounidenses Portugal. The Man, Porches y, por primera vez en España, Frankie Cosmos.

Destaca la incorporación de la francesa Jain (nueva estrella del pop multicultural), el grupo de indie-rock belga Bed Rugs y Haux (proyecto del estadounidense Woodson Negro) a medio camino entre el folk y la electrónica.

MÁS ELECTRÓNICA

La próxima edición del festival reforzará la apuesta por la electrónica gracias a The Bloody Beetroots, la DJ y productora Maya Jane Coles, el pionero del electro rock Erol Alkan, el dúo neoyorkino de disco y house Sofi Tukker, Fatima Yamaha (pseudónimo del belga Bas Bron) y los franceses Polo & Pan.

No obstante, el rock n' roll seguirá sonando con fuerza en Mad Cool 2018 con FIDLAR, Rival Sons, los islandeses Kaleo, The Last Internationale, la cantante indie-rock LP (las iniciales de Laura Periodizzi) o los australianos Gang Of Youths.

Dentro del espectro del rock de raíz y americana, el festival contará con la presencia de un clásico como The White Buffalo y, también por primera vez en nuestro país, Hurray For The Riff Raff, el proyecto de Alynda Segarra.

CARTEL VARIADO PARA 2018

Estas 31 nuevas confirmaciones se suman a las ya conocidas de Pearl Jam, Kasabian, Massive Attack, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Justice, Snow Patrol, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Jack Johnson, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive In y muchos más. Las entradas pueden comprarse en www.madcoolfestival.es.

Mad Cool se traslada en 2018 de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas - Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.

Este aumento de aforo (de 35.000 personas por día) responde a una "necesidad de evolución y crecimiento cuyo objetivo es hacer de Madrid, de una vez por todas, una ciudad de referencia para la música en directo de gran formato", según informa la organización.

La segunda novedad de la edición 2018 son los siete escenarios (en comparación con los cinco de la edición 2017) que protagonizarán el nuevo recinto Mad Cool. "Se amplía así la oferta y la variedad de bandas para satisfacer la demanda del público", destacan desde Mad Cool.

El festival también contará con una nueva y renovada zona de restauración. Se continuará apoyando a las distintas disciplinas artísticas con Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte: espacios de encuentro en el que las creaciones de autor son las verdaderas protagonistas.