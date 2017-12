Una exposición muestra la labor de la Guardia Civil en labores humanitarias, conflictos y situaciones de emergencias

Jueves, 14 diciembre 2017

III Certamen de Fotografía

Albacete | ELDIAdigital.es

Así lo ha puesto de manifiesto el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Enrique Sánchez, durante la presentación de la exposición que acoge desde hoy la Casa Perona, enmarcada en el III Certamen “Eusebio García Flores” y que cada año sirve de homenaje al agente de la Guardia Civil de Tráfico, de 41 años, natural de Albacete, fallecido en la Vuelta Ciclista a España de 2014, en el Puerto de la Cobertoria.

La Junta de Comunidades se ha unido junto a la Diputación provincial, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y el diario La Tribuna de Albacete homenajeando la memoria de este agente albaceteño, y contribuir a la organización de una nueva edición de este Certamen Fotográfico, de carácter nacional que “acerca a la sociedad la labor humanitaria que realiza la Guardia Civil desde una perspectiva social y solidaria”, ha asegurado el director provincial de Administraciones Públicas de Albacete.

Enrique Sánchez ha invitado a toda la sociedad albacetense a conocer las más de 50 fotografías que se exponen en la Casa Perona sobre el trabajo que desarrolla la Guardia Civil, el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Fuerzas Armadas recibidas desde todos los rincones de nuestro país.

Dos fotoperiodistas de prestigio internacional galardonados

El representante de la Administración autonómica también ha valorado la trayectoria de los dos fotógrafos premiados en este nuevo Certamen, como son; Javier Urbón, con 25 premios en concursos de fotografía y varias menciones de honor internacionales, además del prestigioso IV Eurostars Madrid Tower, y de Jesús Blasco de Avellaneda, fotoperiodista y referente del periodismo social, humano y comprometido a nivel internacional que ha destacado por su trabajo en defensa de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la objetividad y la veracidad, principalmente desde la frontera sur de Europa.

Jesús además ha expuesto sus fotografías y vídeos en los cinco continentes y ha publicado en medios como The New York Times, The Guardian, The Boston Globe, CNN, BBC, EuroNews o Al Jazeera.

Tanto la fotografía “El mejor amigo del hombre” con la perra Bratislava, y el cabo Daniel García, realizan prácticas en la Unidad Militar de Emergencias (UME), de Javier Urbón, como la instantánea en esa valla del sur de Melilla de Jesús Blasco de Avellaneda, “son ejemplos de un fotoperiodismo que acerca la labor de la Guardia Civil a nuestra sociedad, y que reflejan su papel velando por nuestra seguridad o intermediando en conflictos de carácter internacional”, ha argumentado Sánchez.

El representante de la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda estuvo acompañado de la diputada provincial de Medio Ambiente, María José Vázquez, del secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Albacete, José Agustín Clemente, y los dos fotoperiodistas galardonados, Javier Urbón y Jesús Blasco de Avellaneda, han ofrecido dos masterclass en la Delegación de la Junta sobre la fotografía del sector aeronáutico militar, el y el conflicto de la inmigración entre África y Europa, respectivamente.

El acto concluyó con un homenaje de la AUGC a la familia de Eusebio García Flores en presencia de los directores provinciales de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; el director provincial de Fomento, César López Ballestero, y la directora provincial del Instituto de la Mujer, Mercedes Márquez, además de representantes de la AUGC, partidos políticos y otros colectivos de la ciudad de Albacete.