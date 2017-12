Sahuquillo pone en valor la solución alcanzada en el conflicto de los examinadores de Tráfico

Jueves, 14 diciembre 2017

"a pesar del Gobierno de Rajoy"

Cuenca | ELDIAdigital.es

Sahuquillo ha reprochado al Gobierno de Rajoy su “absoluta incapacidad” para resolver este conflicto, el cual ha supuesto hasta el momento un coste de 15 millones de euros al Estado y de casi 50 millones a las autoescuelas. Un gasto que podría haberse ahorrado de haber salido adelante esta misma enmienda en los anteriores Presupuestos, presentada ya entonces por el Grupo Socialista.



Es más, ha apuntado que el director general de Tráfico “ha estado engañando al colectivo, pues se comprometió a asumir sus reivindicaciones y no lo ha hecho”. “Afortunadamente –ha añadido Sahuquillo- el resto de fuerzas políticas sí hemos cumplido y hemos logrado este acuerdo en el que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy se han quedado al margen”. Cuestión que no entiende el diputado conquense puesto que “si hay dinero para salvar las autopistas, ¿cómo no va a haber para cubrir las demandas de los examinadores?”



El responsable socialista ha lamentado los “profundos inconvenientes que esta situación ha generado a examinadores de Tráfico, a autoescuelas que casi se arruinan y a conquenses que aspiraban a tener su carné de conducir”. Asimismo ha echado en falta que la actual subdelegada del Gobierno, María Lidón Lozano, quien fue hasta inicios de este año la responsable provincial de Tráfico y que “conoce perfectamente este asunto, no se haya implicado nada pese al daño que ha hecho a los afectados de nuestra provincia, pues el cargo de subdelegada no sólo es para representar al PP”.