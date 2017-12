Reinicio del Sporting (Por José Manuel López)

Jueves, 14 diciembre 2017

BLOGS | José Manuel López García

La plantilla del Sporting representa también a Gijón.

El cambio de entrenador está causado por la muy mala trayectoria de los últimos 18 partidos. Está claro que, si los jugadores no ponen todo de su parte, no se logran buenos resultados. Lo que se nota en el juego del Sporting, a mi juicio, es que no existe un patrón definido de ataque y tampoco un centro del campo que distribuya pases con profundidad. Lo decisivo en el fútbol son los goles y las victorias. No sirve con defender es necesario que haya un estilo futbolístico determinado y que los jugadores lo apliquen en el terreno para ganar partidos.

Una de las claves de los equipos de fútbol que están situados en lo más alto de la clasificación es que entrenan muy bien y con mucha intensidad y que hacen lo que les dice el preparador técnico.

Por muy buen técnico que dirija a una plantilla, si en la misma varios jugadores hacen lo que les da la gana y no obedecen las instrucciones del entrenador, los resultados son desastrosos.

En mi opinión, el Sporting no tiene malos jugadores. Poseen potencial de sobra, pero tienen que ponerlo de manifiesto cada partido. Debe haber también mucho compañerismo para jugar mejor.

Deben mejorar el toque de balón y también la forma de realizar los pases y la situación en el campo. Existen también mejores técnicas que se pueden utilizar en las tareas defensivas y que emplean equipos de primera.

Para que el Sporting suba puestos en la clasificación es imprescindible la disciplina en los entrenamientos y también una mayor intensidad y esfuerzo en los encuentros.

Se supone que la plantilla del Real Sporting está formada por profesionales, por tanto, es exigible que entrenen al máximo de sus posibilidades y que se dejen la piel en el terreno de juego, aunque sea en un sentido metafórico.

Los aficionados deben apoyar al equipo, aunque un partido lo jueguen mal. Desde los medios de comunicación se ha expresado, de todas las maneras posibles, que el nivel de juego del Sporting es bajo. En los programas de la radio deportiva se insiste en ello.

Ya es hora de intentar que aumente considerablemente la técnica de los jugadores para que jueguen mejor. Y esto se puede lograr analizando las causas de los fallos en el fútbol que practican y trabajando mucho para mejorar. El técnico Rubén Baraja seguro que sabe lo que tiene que hacer. Es un entrenador muy metódico y serio. La cuestión es que la plantilla le haga caso. Porque, si no es así, las cosas seguirán igual.

Todo es posible todavía. La aspiración o la meta de subir a la máxima categoría no es algo absolutamente inalcanzable. Las posibilidades de conseguirlo se han reducido.

Debe verse un nivel de juego claramente más alto. Porque, si es así, el Sporting subirá en la clasificación aunque sea poco a poco. Otra cuestión es que sea suficiente o no para subir, incluso con los play offs de ascenso.

La afición sportinguista es de las mejores de España. Siguen y apoyan de forma increíble al equipo, pase lo que pase. Por los aficionados los futbolistas deben dar lo mejor de sí mismos en el campo. Expreso algunos aspectos que considero fundamentales. El equipo técnico del Sporting es el conoce, de primera mano, todos los entresijos de la situación y también la directiva.