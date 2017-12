COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PEAC DE CLM

Viernes, 15 diciembre 2017

OPINIÓN | Asociación PEAC CLM

1.El objeto de esta negociación sobre el personal PEAC es acabar con una discriminación laboral y retributiva que se arrastra y se consiente desde el año 2005.

2.Para no distorsionar los términos del debate hay que dejar claro que privilegios no es lo mismo que derechos y que un modelo de gestión de un servicio público no puede servir de amparo de irregularidades. De momento los únicos derechos conculcados son los del personal PEAC, y consideramos que no podrán ser respetados si no se pone fin a determinadas irregularidades en la gestión.

3.El cumplimiento de la jornada es un imperativo legal que obliga por igual a todos los profesionales de la atención primaria, y de todos es conocido que con el modelo actual, que recuerda a un modelo de “peonadas”, ese imperativo legal no se cumple si nos atenemos al Estatuto Marco y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entendemos que estos hechos son graves y no se pueden consentir por más tiempo, dado el perjuicio evidente que supone tanto para el buen uso del dinero público como para la eficiencia asistencial. No es de recibo que se incumpla jornada ordinaria de consulta para acumular jornada complementaria de guardias y falsas libranzas, porque eso define un modelo de peonadas.

4.Los vicios de gestión aquí señalados (modelo de peonadas) privilegian a unos profesionales frente a otros, incluso dentro del mismo EAP, antepone privilegios de unos frente a derechos de otros, y repercuten en la asistencia en forma de listas de espera y citas postergadas que saturan los servicios de urgencias y rompen la continuidad asistencial de la medicina de familia.



5.Por todo ello nuestra Asociación profesional no solo reclama acabar con la discriminación laboral de nuestro colectivo (médicos y enfermeros de la Atención primaria del SESCAM), sino que considera imprescindible un nuevo modelo de organización de los turnos de Atención continuada que se base en el cumplimiento de la jornada por todos los profesionales implicados (imperativo legal insoslayable) y el respeto de los descansos preceptivos. Para evitar el modelo actual de peonadas, debemos partir del hecho de que la jornada complementaria (guardias), según queda claro tanto en el Estatuto Marco como en algunas sentencias, no es derecho de ningún personal estatutario y si deber administrable y contingente de todos. De ahí que nos inclinemos a los modelos que respetan estos preceptos legales y promueven que el titular de una consulta la abra todos los días laborables para cumplir su jornada legal, sin dar amparo a una falsa libranza posguardia (jornada incumplida pero retribuida) cuando se puede coordinar la función de consulta y la función de atención continuada de manera más eficiente. Así lo han entendido otros servicios de salud como el servicio madrileño, el servicio navarro, el servicio gallego, y el servicio murciano, entre otros.

6.En cuanto a la figura del “correturnos” (o chico para todo) que algunos EAP reclaman y que no sabemos por qué motivo algún sindicato defiende y la introduce de soslayo en esta negociación PEAC, consideramos que laboralmente es precaria, sindicalmente vergonzosa, legalmente irregular (falso sustituto para una falsa libranza), y económicamente ruinosa pues implica un doble pago de una jornada incumplida por su titular y responsable último. Todo ello ya fue experimentado en el pasado de nuestra gestión y precisamente por la misma Administración que gestiona ahora. De hecho ese doble pago continuado en el tiempo contribuyó a la quiebra económica. ¿Y vistos los antecedentes se quiere reintroducir ahora de nuevo para tapar una irregularidad y mantener un modelo de peonadas?

7.Queremos manifestar que nuestra Asociación profesional que engloba a 300 profesionales debatió y votó democráticamente de manera mayoritaria una propuesta para la negociación que fue remitida a todos los sindicatos del sector y a los responsables del SESCAM. Propuesta que toca todos estos aspectos y que es la única por la que nos sentimos representados en la Mesa de negociación, Mesa en la que no se nos ha dejado participar.