Unión de Uniones cifra en un 20% la reducción de la producción agraria

En el apartado de política agraria la cosa ha estado movida, con los agricultores ecológicos que siguen en pie de guerra; los afectados por los planes de gestión de las ZEPAs Esteparias que desenterraron el hacha y el órdago de Podemos paralizando la aprobación de los presupuestos 2017, finalmente liquidado con la entrada de los morados en el Gobierno. La parte más visible del trabajo del Consejero y su equipo ha sido la actividad, se diría febril, anunciando partidas millonarias de ayudas, que no siempre se materializan como seguramente sería su deseo y, desde luego mucho más, el de los agricultores y ganaderos a los que las subvenciones no les llegan. La defensa por parte del Gobierno Regional ante el Estado de una política de agua que no perjudique, como la actual, a los castellano-manchegos, ha ocupado también buena parte de la agenda anual. La pena es que en Entrepeñas y Buendía los trasvases y la sequía no ha dejado más que lodo… y para acabar dos preguntas: ¿lo de los conejos tendrá fin algún día?... y… ¿quién pagará los 33 millones de euros de multa por incumplir el CAP?



La sequía. Cosechas cortas en las principales producciones.



En el apartado agrícola, los principales cultivos de la región se han visto afectados en la primera mitad del año por episodios tormentosos con heladas y pedriscos que afectaron al cereal, viñedo, almendro y ajo, fundamentalmente y sobre todo en la parte oriental de la región y también en la Mancha Toledana. A ello se ha unido la sequía prolongada durante todo el año, que ha provocado reducciones importantes en las cosechas de uva, que arrojará una producción de 19-20 millones de hectólitros (-20%); y cereal que se ha quedado en los 2,6 millones de toneladas (-40%). Estamos a la espera de lo que suceda con el olivar, cuya recolección también apunta corta, del orden de 90.000 toneladas.



Pérdidas de una 20 % de la producción final agrícola.



De la producción agraria de la región, que se mueve en un entorno de 4.500 millones de euros anuales, la aportación agrícola ronda los 2.800 millones de euros, de los que fácilmente se podría perder en 2017 de un 20% a un 25%, a lo que habría que sumar también una cierta bajada en las producciones animales, más los sobrecostes en alimentación de la importante ganadería de extensivo de la región ante la escasez de pastos.



Sin respuesta a la sequía desde las administraciones.



Para la organización, ni la Comunidad Autónoma, ni el Ministerio han estado a la altura de la grave situación de sequía, amparándose en el seguro agrario. Desde Atocha, se han instrumentado ayudas para contratar el aval de SAECA para aquellos agricultores y ganaderos que mantengan capacidad de endeudarse (10 millones de euros puso en la mesa, para toda España) y nuestra Consejería, ni siquiera ha financiado los intereses de esos préstamos como si han hecho en otras regiones. Se ha flexibilizado, eso sí, el condicionado de algunas líneas PAC y a última hora la administración regional ha firmado un convenio con entidades financieras para que agricultores y ganaderos profesionales puedan acceder a liquidez en condiciones “blandas”, no directamente relacionado con las inclemencias meteorológicas. Tampoco el Gobierno Central le ha hecho favores a la región, dejando a nuestras cuencas fuera de los decretos de sequía.



Precios moderados en los cereales, al alza en el vino y el aceite en espera.



Respecto de los precios percibidos por los productores, en cereales, aun manteniéndose a niveles superiores al año pasado, la abundancia mundial los ha mantenido tensionados y no han sido buenos, sobre todo a la vista de la poca cosecha obtenida aquí.



Es lo contrario de lo sucedido en vino, que inició subidas acabando el verano porque la reducción de la producción en Castilla-La Mancha y España ha venido acompañada de cosecha históricamente baja a nivel de la UE y mundial. Lástima que el precio de la uva en vendimia, pese a mejorar respecto de las precedentes, no haya compensado en general el recorte de rendimientos. La cara de la moneda ha estado en que se baten records de exportación de nuestros caldos. Estamos rondado unas ventas anuales al exterior de más de 610 millones de euros, que, en opinión de la Unión de Uniones, sin duda deberían repercutir en mayor medida también sobre una mejor situación de los viticultores, pero no lo hacen. La cruz ha podido ser que en Castilla-La Mancha haya habido una decena de bodegas que, presuntamente y según denuncia a la fiscalía hecha por la Consejería de Agricultura (que ha saltado a los medios este verano), podrían haber usado azúcar para enriquecer el grado alcohólico del vino. Que hacer vino artificialmente se plantee siquiera en Castilla-La Mancha, efectivamente es de juzgado de guardia.



En el sector de aceite, la campaña ha ido, dentro de lo que cabe, como una balsa, manteniendo todavía precios superiores a los del año anterior, pese a la moderación de precios a los que se han visto sometidos en los últimos meses. La preocupación de los olivicultores está no tanto en el precio, sino en las miradas que echan de reojo a la vecina Comunidad Valenciana, donde los focos de Xylella fastidiosa sí que son motivo de preocupación.



El melón recuperó cotizaciones en campaña, la sandía se estancó y el ajo se desplomó



Mal arranque de campaña para el melón, con precios de 0,10-0,14 euros el kilo, lo que suponía prácticamente la mitad de lo que cuesta producirlos; aunque remontó al final hasta colocarse entre los 0,28 a 0,36 euros por kilo, según categorías. La sandía, que empezó con el mismo precio que el melón apenas levantó cabeza, sino muy levemente casi al cierre.



En 2017 hemos despertado del sueño de la almendra, que ha llegado a caer hasta rondar peligrosamente los 4 euros kilo para la variedad común en grano, con recortes de hasta el 40%. Las importaciones masivas de almendra americana a unos precios con los que resulta imposible competir por nuestras condiciones productivas, han sido la principal razón; aunque también se ha apuntado desde el sector presuntos pactos de la parte compradora denunciados a la AICA.



Y en cuanto al ajo, prácticamente se desplomó desde el mes de mayo, cerrando el año del orden de un 25 % más bajo que el pasado por las mismas fechas.







La Reforma que viene.



Según Unión de Uniones, el cartel de la temporada de anuncios lo abrió en Toledo en marzo del debate sobre la Reforma de la PAC en la región, con una presentación a cargo del propio Comisario Phil Hogan, que el Consejero Francisco Martínez Arroyo se trajo desde Bruselas. Esto coincidió con su presencia en los debates del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE durante el primer semestre del año en representación (rotatoria) del resto de todas las Comunidades Autónomas. El balance de esta representación lo califico Martínez Arroyo como “positivo”.

En opinión de Uniones de Uniones, al margen de que esta participación no está pensada para que ningún consejero se traiga nada para casa, siempre que se use bien, es bueno que en el Consejo se puedan trasladar, oficialmente o entre bastidores, algunas cuestiones de interés para la región y que se haya mejorado el nivel de interlocución directa con Bruselas (que es donde se toman las decisiones).



El anuncio como política.



A lo largo de todo 2017, el Consejero Martínez Arroyo no dejado pasar oportunidad en poner de manifiesto la acción política del gobierno en materia agraria. Así en un breve repaso, y dejando al margen el tema de los anticipos y pagos PAC, Unión de Uniones puede recordar: los 31 millones para regadíos, los 77 millones para modernización de explotaciones, los 180 millones de euros para el FOCAL entre 2016 y 2018; los 8,5 millones de euros para bienestar; los 50 millones del plan de ganadería extensiva (incluido 1 millón para las ovejas bomberas); los 91 millones de euros para agricultores jóvenes; los 41 para las zonas ZEPAS, los 134 millones para los grupos LEADER, los 45 millones para el arreglo de caminos; o los 231 millones de euros de los ecológicos… varias veces. La organización concede que cuando se hacen cosas, lógico es hacer gala, si uno se siente satisfecho de ellas. No obstante Unión de Uniones subraya que muchos de los millones anunciados y presupuestados, ejercicio tras ejercicio, se refieren a ayudas cuya convocatoria no sale (como los 10 millones de las indemnizaciones para zonas desfavorecidas que se consignaron en 2016 y 2017); cuyos expedientes no se resuelven (caso de la modernización de explotaciones), o cuyos pagos se retrasan meses y meses (caso de la buena parte de las ayudas que se han citado). Que esto se deba, no a mala fe del Consejero (evidentemente), sino a vaivenes políticos, lentitud de los procedimientos normativos, cambios de responsables en los departamentos, problemas informáticos, mala planificación, falta de medios o gestión nefasta de los mismos; es algo que ni sirve de alivio a los afectados, ni tampoco, según Unión de Uniones, debería ser excusa para el Consejero responsable de tomar las medidas para que no suceda.



Seguros agrarios. Punto a favor de la Consejería.



En el apartado de anuncios, en este caso positivo y cumplido, está el que se hizo desde la Consejería en su momento de revisar el mecanismo de las ayudas al seguro agrario, de manera que a los agricultores y ganaderos se les descuente la subvención regional directamente en la contratación en lugar de tener que pedirla aparte y recibirla más tarde, como venía ocurriendo en anteriores campañas. Esto obligó a presupuestar en 2017 prácticamente el doble que otros años (al coincidir la subvención del plan anterior pagada a posterior, con la del plan vigente descontada del coste de la póliza), pero se hizo y es un punto en el haber de la Consejería, aunque tampoco vendría mal que se subieran los porcentajes de ayuda regional para aprovechar las cantidades asignadas en los presupuestos.



Agua. Los resultados no acompañan la voluntad.



De que no se puede acusar al equipo de Gobierno regional es de tibieza en el tratamiento público agua, batallando contra las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de la Nación en este asunto. La Junta ha seguido recurriendo sistemáticamente los trasvases hacia el Levante por el acueducto Tajo-Segura (pese al poco éxito de los anteriores, por otra parte), denunciando que la actual planificación hidrológica perjudica a los castellano-manchegos y reclamando que Castilla-La Mancha debe estar bien representada en los órganos de decisión de las Confederaciones.

También se ha insistido en exigir una solución del Ministerio para los expedientes (2.000) de regulación de pozos en el Alto Guadiana para explotaciones prioritarias, pendientes de resolución desde 2008 pendiente y desde la Consejería se han opuesto a la apertura de los sondeos previstos por la Confederación del Segura en Albacete, que eran otro trasvase a Murcia de 10 Hm3 (parados de momento). Por último, cuando el Ministerio ha vuelto a desempolvar en 2017 el Gran Pacto Nacional del Agua, desde el Gobierno de la región se ha impuesto dos condiciones: fin del trasvase y funcionamiento de las desaladoras a pleno rendimiento. Unión de Uniones valora en este campo la actuación de la Junta y la Consejería, pese a lo cual no puede dejar de señalar que en los pantanos de cabecera del Trasvase sólo les queda el cieno del fondo y que el resto de problemas sigue sin resolverse.



En diciembre se cobrará el 90 % de la PAC



El año se cierra finalmente, con el abono de la práctica totalidad del Pago básico, del Pago Verde y del Régimen de Pequeños Agricultores, que suponen en nuestra región más o menos el 90 % de las ayudas PAC, del 0rden de 580 millones de euros. Quedarían pendientes, por lo tanto, el pago de las ayudas asociadas a los diferentes cultivos y producciones ganaderas (protéicos, frutos cáscara y las diferentes líneas de ovino y caprino) que serían unos 60 y el pago a jóvenes, que podría ser unos 2 millones.