El Soliss FS Talavera intentará hacer "pleno al quince" en Leganés

En busca de su particular pleno al quince, viaja el Soliss Fútbol Sala Talavera en la mediodía de este sábado 16 de diciembre a la localidad de Leganés para verse las caras en el Pabellón Municipal de La Fortuna y desde las 16:00 horas con el otro equipo pepinero de la competición, el Silver Novanca. Todo un clásico de la última década en la competición liguera de este Grupo IV de Segunda División ‘B’ pondrá a prueba a los de Raúl Aceña, quienes buscan terminar la primera vuelta de competición contando todos sus partidos por victorias, lo que sería sin duda todo un record para los cerámicos.

No será nada sencilla la misión para los cerámicos, quienes se verán las caras ante un rival que para nada refleja su calidad con el puesto que ocupa en la general, un engañoso decimotercer puesto. Y es que para muestra tenemos el empate en el derbi leganense de la semana pasada, lo que es un claro aviso de lo que les puede pasar a los talaveranos si no están al cien por cien. Para Raúl Aceña toda prudencia antes de la cita es poca: “Leganés empató con Silver y eso me indica y me avisa que el siguiente rival de Silver somos nosotros. Yo ya sabía del potencial de Silver, un equipo muy peligroso que año tras año se reinventa. Pierde jugadores, trae nuevos y sigue compitiendo. Conozco muy bien a Silver y todos los años nos pone en muchos aprietos. Seguramente tengamos la misma dificultad que tuvo Leganés”.

Del equipo entrenado por Álvaro Breña y Vitty Martín, un curso más se aprecian muchas caras nuevas. Estadísticamente no es un equipo de muchos goles, pues apenas lleva 38 (tercer menos realizador), pero tampoco es de los que más encajan con 46 en contra, moviéndose en cifras, por ejemplo, similares a las del Ciudad de Móstoles, tercer clasificado. Charly, Araque y Galende, por este orden, se presentan como las referencias ofensivas de este equipo con siete, seis y cinco dianas, mientras que bajo palos cuentan con Héctor Peco y con Carlos Vélez, quien llegaba este curso a tierras leganenses procedente del Rivas, de Segunda División.

De cara a este encuentro la enfermería talaverana todavía tiene como inquilino a Fer, quien va mejorando de sus problemas musculares, si bien es cierto que su presencia en La Fortuna se antoja algo complicada. Eso hará que tanto David Yáñez como David Vicente vuelvan a formar parte de una convocatoria donde tampoco estará Iván, recuperándose de su paso por el quirófano semanas atrás.