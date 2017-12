Más de un centenar de profesionales asisten a la jornada "El administrativo de la Salud en SNS"

Pablo López (Málaga, 1984) regresa este viernes con Camino, fuego y libertad, un nuevo álbum "muy introspectivo" con once canciones compuestas, grabadas y producidas entre Londres (Abbey Road Studios), Los Angeles (USA East West Studios), Marid[...]

Tras una primera tanda con Kiss, Scorpions y Stone Sour al frente, el gallego Resurrection Fest, que tendrá lugar del 11 al 14 de julio en Viveiro (Lugo), anuncia este viernes una nueva tanda de confirmaciones encabezada por Prophets of Rage,[...]

Joe Satriani anuncia el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, What Happens Next, que saldrá a la venta el 12 de enero de 2018 a través de Sony/Legacy Recordings.