AIDISCAM formará y empleará a 9 personas con discapacidad

Viernes, 15 diciembre 2017

El proyecto que AIDISCAM ha puesto en marcha como entidad promotora, contara con la participación de 4 empresas colaboradoras que serán las encargadas de contratar a los participantes: Tiendas Kombao Albacete, Sepronor Sistemas de Gestión, Formación Avanzada XXI y Lavandería Industrial Santri. Por su parte AIDISCAM contratará por el mismo periodo de tiempo un orientador/a laboral que será el/la encargado/a de acompañar en todo el proceso formativo y laboral a los participantes de forma individualizada y así detectar las necesidades de cada participante con el fin de diseñar un itinerario adaptado a cada caso.



Se impartirá certificado de profesionalidad: Operaciones auxiliares de Servicios Administrativos y Generales cuya competencia general es distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requerida en tareas administrativas y de gestión, tanto interna y externa, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos.

Así como varios módulos de formación complementaria en gestión de almacén, gestión de residuos y ventas. La duración de la acción formativa será de un total de 440 horas distribuidas a lo largo del año de contrato laboral que los participantes han firmado con las empresas colaboradoras y que por tanto supone una dedicación por parte del alumno-trabajador de 8 horas diarias (2 dedicadas a formación y 6 a trabajo remunerado). Lo novedoso de este proyecto es que los participantes al tiempo que se forman pueden adquirir las habilidades y destrezas de un puesto de trabajo determinado por un tiempo mas que suficiente (12 meses) que les permita afrontar con garantías su incorporación al mercado laboral ordinario una vez finalizado el proyecto, cosa que no sucedía en acciones similares donde en muchas ocasiones el tiempo de practicas no era suficiente para que el alumno adquiriese esas habilidades que determinan su incorporación o no al mercado laboral con garantías.





Este proyecto se enmarca dentro del Programa de ayudas públicas que la Junta destina a proyectos de formación y empleo en empresas para personas con dificultes de inserción laboral, CREA un programa pionero de formación dual (formación + empleo), con el que se pretende crear oportunidades de inserción socio-laboral para personas con mayores dificultades de acceso a la formación y el empleo, mediante la realización de un trabajo efectivo y remunerado en empresas. La finalidad es conseguir la mayor adaptación posible al puesto de trabajo de los participantes mediante el diseño de itinerarios de formación a medida, y la creación de una red de colaboración en las partes implicadas: entidades sociales, empresas y trabajadores.