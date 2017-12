BASTA YA DE OCURRENCIAS CON LOS REMONTES MECÁNICOS (Cuenca Abstracta)

Viernes, 15 diciembre 2017

​Desde la Asociación Cuenca Abstracta 2016 creemos que nuestra ciudad ha llegado a una situación límite respecto a los accesos a su Casco Histórico y ahora tan solo vale concretar qué accesos debemos realizar. No nos sirven las cortinas de humo (véase fantasmagóricos informes de ICOMOS que nunca se materializan) ni nos vale la confrontación (supuestos “proyectos” o “megaproyectos”, cuyo único objetivo es que no se concrete nada y todo quede como está, es decir, MAL). En esta situación solo cabe el trabajo y la colaboración entre instituciones, asociaciones, partidos políticos y ciudadanos. La materialización de los accesos o remontes o ascensores al Casco Histórico de Cuenca solo puede ser fruto del esfuerzo común y de la colaboración entre todos, y este Ayuntamiento no puede entrar en una espiral de confrontación para impedirlo.

En Cuenca Abstracta tenemos claro que es necesario, imprescindible e inaplazable que la ciudad de Cuenca cuente con unos accesos mecánicos al Casco Histórico que faciliten la accesibilidad al mismo, que supongan un impulso (aunque sea pequeño) a toda la dinámica de la ciudad, y que sean para disfrute y uso de todos los ciudadanos conquenses así como para todas aquellas personas que visiten nuestra ciudad.

No puede ser y no tiene justificación alguna que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca (recordemos que representan a menos del 50% de la población de la ciudad) ponga trabas, obstáculos e intente torpedear el proyecto presentado desde la Demarcación del Colegio de Arquitectos contando con el trabajo de Cuenca [In] y que apoya la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en lugar de trabajar por mejorar, impulsar y difundir este proyecto que concreta tras muchos intentos y muchísimos años la mejora de la accesibilidad al Casco Histórico, con los beneficios que esta posibilidad pueda traer: fijar población residente, facilitar una igualdad en el acceso al Casco para todas las personas, aumento de visitantes con el consiguiente aumento de las dinámicas económicas, posibilidad de inversiones, acabar con la división ciudad alta-ciudad baja….

El proyecto de remontes o ascensores debe suponer el inicio de un plan ambicioso para que la ciudad de Cuenca alcance una mayor integración del Casco Histórico en la misma, se empiece a hablar de un Casco peatonal o semipeatonal, se mejore la eficiencia del transporte urbano,…en definitiva, se trace una estrategia global dirigida a recuperar nuestra ciudad y nuestro Casco de una manera, no solo arquitectónica, sino social y económica, pues al final la ciudad la conforman sus ciudadanos, que son quienes la sufren, la disfrutan y la viven, y ante la falta de liderazgo y de visión de nuestro Ayuntamiento, deben estos ciudadanos quienes impulsen la realización del proyecto de remontes que tenemos encima de la mesa.

