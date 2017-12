Ya se conocen las primeras peticiones de las Asambleas de Distrito

Viernes, 15 diciembre 2017

Toledo

| El Día

En este caso, 6 de las 11 propuestas presentadas por los ciudadanos han formado parte del orden del día, según ha dado a conocer el Ayuntamiento en nota de prensa.

Otras de las iniciativas que se han debatido han sido el arreglo de aceras y calles, instalación de carril bici en la TO-20, iluminación de la CM-4000 y servicio de autobús urbano directo entre La Legua y Valparaíso.

Las propuestas aprobadas se elevarán al Consejo de Participación y, en caso de que obtengan el visto bueno, formarán parte de las iniciativas que podrá votar la ciudadanía en la plataforma Toledo Participa que va a poner en marcha el Consistorio.

Las Asambleas de Distritos son órganos incluidos en el Reglamento de Participación que se convocan dos veces al año y en las que no participan de manera orgánica ni los grupos políticos ni el equipo de Gobierno. Están dirigidas por un moderador y pueden intervenir las asociaciones (vecinales y no vecinales) y ciudadanos a título particular.

Forman parte del Distrito Norte el barrio de Buenavista, y las urbanizaciones de Valparaíso, La Legua, Vistahermosa, Tres Culturas, La Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar de los Pozos.