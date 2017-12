Petición de más efectivos de la Guardia Civil contra el aumento de robos

Sábado, 16 diciembre 2017

En concreto, se ha pedido al delegado del Gobierno una mayor presencia de agentes de la Guardia Civil en el municipio, de tal manera que se disponga de al menos dos parejas de guardia. El motivo de esta petición se basa en la constante ausencia de efectivos de la Guardia Civil cuando son reclamados por los vecinos, debido a que la pareja de guardia no se encuentra en el municipio en ese momento.

Ese hecho no es puntual, ya que viene repitiéndose con demasiada frecuencia. En lo que llevamos de año, se han constatado casi medio centenar de servicios en los que no había presencia de agentes de la Guardia Civil en el municipio. Así se refleja en un informe que la Policía Local tiene abierto y que detalla las ausencias, que se constatan bien cuando desde la Policía Local se solicita apoyo de la Guardia Civil y ésta no dispone de efectivos, o bien cuando desde la Guardia Civil o el 112 se solicita apoyo a la Policía Local debido a que en ese momento no hay agentes de la Benemérita disponibles.

Con todo, es importante que los vecinos afectados por robos u otros delitos los denuncien ante la Guardia Civil, así como informen a la misma ante cualquier actividad sospechosa que se pueda detectar.

En el requerimiento realizado al delegado del Gobierno, el alcalde incide en que Villacañas tiene una entidad y un tamaño suficiente para contar al menos con un retén operativo en todo momento, lo cual obliga a contar con dos parejas disponibles, de tal manera que si una tiene que acudir a una acción fuera del pueblo, los vecinos de Villacañas no se queden desatendidos.

Estos asuntos ya se trataron en la última reunión de la Junta Local de Seguridad, celebrada unos días antes de la Feria, en la que –entre otras cosas- se analizó la situación de inseguridad que vienen denunciando, tanto vecinos como agricultores, ante los robos y daños en sus casas, cercados, almacenes o explotaciones.