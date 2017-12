AQUÍ ESTÁ EL REFERÉNDUM Por C. Moral

Sábado, 16 diciembre 2017

Lo han conseguido. Los independentistas catalanes han logrado su anhelado referéndum catalán legalizado con aparente forma de elecciones autonómicas. No importa el trabajo, la sanidad, ni la educación. El foco está puesto en el SÍ o el NO a la soberanía de Cataluña. Las víctimas de esta situación, una vez más, la ciudadanía que solo quiere paz porque el ‘procés’ únicamente ha conseguido crispar la convivencia.

Hace varias semanas que los vientos en Cataluña soplan a favor de la normalidad. Sin embargo, bajo esa superficial apariencia, la tensión se cuece a pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas catalanas del 21-D. En su carrera hacia la presidencia de la Generalitat, los partidos no defraudan en el uso de la exageración y, por qué no decirlo, la mentira, para alcanzar el poder. ¿Qué fueron sino las graves afirmaciones de Marta Rovira contra el Gobierno al que acusó de amenazar con ‘muertos en las calles’? Sin duda, el encarcelamiento de medio gobierno y la huida al extranjero de la otra mitad contribuye al victimismo buscado desde el principio por los independentistas. Con todo, el ‘procés’ ha hecho que estas elecciones no sean normales, sino una mera elección entre dos opciones, el sí o el no.



En este panorama, es posible que el independentismo se vea reforzado debido a la contundente respuesta del Estado ante el incumplimiento de la ley. También que la mayoría silenciosa dé un golpe en la mesa y decida hacerse visible, esta vez sí, a través de unas urnas completamente democráticas y legales.



Ante una incesante lluvia de encuestas con disparidad de resultados, la pregunta clave es qué sucedería si los partidos independentistas volvieran a convertirse en mayoría en el parlamento catalán. ¿Podría repetirse la historia? La criticada aplicación del artículo 155 de la Constitución que, sin duda, ha devuelto el orden democrático a Cataluña, hace pensar que éste podría volverse a aplicar si fuera necesario. El objetivo, al contrario de lo que ha afirmado Puigdemont desde Bruselas, no sería prohibir ideas, sino garantizar un marco legal de igualdad para todos los ciudadanos. Llevar la independencia como promesa en el programa electoral no supondría delito. Sí lo sería tratar de repetir la misma jugada.



Por otro lado, urge un acuerdo nacional de partidos para reformar la Carta Magna. No para acallar al independentismo ni ceder a sus chantajes, sino para adaptarse a los tiempos.