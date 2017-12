Un expaciente de Parapléjicos, protagonista de un documental

Sábado, 16 diciembre 2017

Cisco 2020 Massive Rebel, dirigido por Miguel Garrido y producido por la productora madrileña Sharky, se acerca a la adaptación del protagonista a su nueva vida y a la manera en la que se ha enfrentado a la lesión.

El documental muestra el recorrido que le llevó del hospital austriaco de Innsbruck, a la rehabilitación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y a recuperar su vida La historia de Cisco García hace hincapié en su pasión por el tenis en silla, nacida durante su recuperación en el Hospital de Toledo, con la escuela de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, su reto de hacerse un hueco en el circuito internacional de este deporte y su firme convicción de que la lesión no cambiará la forma que tenía de entender la vida.

En su período de recuperación participó en la Escuela de Tenis y Silla de Ruedas de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, en la que estuvo 4 meses, siendo tal su mejoría que aceleró su recuperación, adelantándola en 2 meses.

"A mí me apasionaba el Tenis, y que allí, me ofrecieran entrenamientos, una pista y material me sirvió muchísimo. Me despejaba la mente y me enseñó una pasión, que es a la que me dedico ahora, el Tenis en silla de Ruedas", afirma Cisco.

Esa pasión le ha llevado en tiempo casi record, en apenas un año y medio, a clasificarse por primera vez, para jugar el Máster Nacional en Silla de Ruedas en el Real Club de Polo de Barcelona, que ha reunido a los 8 mejores de esta disciplina.

Su profesor en la Escuela de la Fundación Emilio Sánchez Vicario en el Hospital de Parapléjicos, Francisco de Asís Asensio, le recuerda como "un joven con un espíritu de superación constante", y destaca de él, "su ilusión y capacidad de esfuerzo".

MENSAJE MOTIVADOR

Un mensaje motivador para los pacientes del HNP Cisco se sincera, afirma que tuvo miedos y dudas, incluso le inquietaba la sensación de cómo le volverían a mirar; "las mismas dudas que pueda tener hoy día cualquier persona que pasa por una situación así".

A la vez era consciente de que "debía afrontar a partir de entonces la realidad de la vida, algo tan simple como las aceras", es decir, "a tener autonomía en el día a día".

Y tiene un mensaje positivo, tanto para quienes aman este deporte, como para quienes no lo conocen y muy especialmente para quienes son o han sido pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

"Quiero animaros a que os atreváis, que seáis valientes, que hagáis cosas, porque en este tiempo yo he viajado por muchos países, por países donde no hay adaptación.

Se puede hacer de todo, porque lo que no puedo hacer con las piernas, lo hago con los brazos, así que podéis con todo", afirma Cisco.

Para Cisco, que también ha compartido su historia en la plataforma de pacientes Kurere.org, "Ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos oriente", decía Stendhal, destacado autor del realismo.