Jornada solidaria con victoria y derrota para el Club Baloncesto Ciudad Real 

Miércoles, 20 diciembre 2017

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES | El Día 08:05 |

El público no falló y se recogieron dos contenedores llenos de alimentos no perecederos en favor del Banco de Alimentos.

C. B. Lineal Ciudad Real – C. B. Bolaños García Hermanos

El Lineal Ciudad Real afrontaba contra el cuarto clasificado, el C. B. Bolaños – García Hermanos, un encuentro tras tres semanas sin competir. Demasiado tiempo como para poder testar el verdadero momento de forma del equipo de la capital. Tras exámenes y lesiones el equipo no pudo contar con la totalidad de sus efectivos durante las semanas de transición en la competición, pero sin embargo los jugadores de Jesualdo Fernández se aplicaron desde el primer minuto con la intención de no dar muchas opciones al conjunto rival. El juego no era brillante aunque el equipo se mostraba serio en defensa, con intensidad y dominando el rebote defensivo lo que le permitió ir aumentando poco a poco su ventaja en el marcador. Los dos primeros parciales se decantaron de esa manera para los locales que al descanso conseguían llegar con una ventaja que rondaba los 20 puntos (44-25).

En el tercer periodo el equipo de Bolaños se aferraba al partido con un parcial a favor de 15 a 19 lo que no conseguía meterle en la pelea por el partido pero por lo menos no les hacía perder la esperanza de poder meterse en el partido. El último periodo el conjunto rival entró en una dinámica de protestas en donde los árbitros eran el foco de sus quejas. Esta situación les llevó a recibir varias faltas técnicas que poco a poco les fue sacando del partido. La ventaja se fue haciendo mayor cuando más se iba acercando el final del partido. Al final el resultado final favorable al Lineal Ciudad Real le deja al frente del grupo B de la Liga RTM Sports. Bolaños sigue como cuarto clasificado pero ahora sin ninguna victoria de ventaja sobre un perseguidor que lo está haciendo muy bien en la segunda vuelta.

Los dos equipos despiden el año de esta manera y no volverán a competir hasta el día 13 de enero. Bolaños se enfrentará a Valdepeñas y Lineal Ciudad Real se desplazará a Mora donde jugará contra el equipo que cierra la tabla: C. D. Baloncesto Mora.



Ficha Técnica:

Club Baloncesto Lineal Ciudad Real 83 (23+21+15+24): Mario Camacho (10), Pepe Bachiller (2), Vicente Coronel (15), Manu Sánchez (6), Guillermo Callejas (6), Pape Bermejo (11), Álvaro Ramos (9), Carlos García (11), Nico Sáenz (13).

Baloncesto Valdepeñas 56 (13+12+19+12): José Carlos, Lorenzo Ruiz (8), J.M. Fernández (3), José Antonio (4), Felipe Mercado, M. Ruiz, José Ángel, Daniel Naranjo (8), Carlos Ruiz (6), Rafael Ramírez, José Miguel (3), Jesús Sánchez (3), David Naranjo (4), Javier González (17).



C. B. OyE Ciudad Real – Clínica Dental Leal Daimiel

El OyE Ciudad Real volvía a reencontrarse con su afición tras tres semanas sin disputar un partido como locales. La buena imagen en la última jornada frente al líder, el Guadalajara Basket, y el mayor número de jugadoras en la rotación que las que contaba el equipo rival (solo faltaba Rebeca Pando por motivos de estudios), hacía presagiar que las chicas de Ramón Peco podrían dar una alegría a su afición. Los primeros minutos hubo alternancias en el marcador, ningún equipo conseguía despegarse de su rival y aunque el equipo de Daimiel tomaba la iniciativa, las chicas de OyE Ciudad Real hacían la goma. Un triple de Rebeca Salinas ponía 22 a 19 a favor de las locales pero un parcial de 2 a 9 en los últimos cinco minutos del primer tiempo volvía a colocar a las daimieleñas por delante al descanso (25-28).

Al principio del tercer periodo dos canastas seguidas del OyE Ciudad Real con triple incluido de Laura Moreno devolvía la ventaja a las locales pero otra nueva reacción de las visitantes le colocaban otra vez por encima en el marcador ya para mantenerse en esa situación hasta el final del partido. Al final de los 30 minutos 36 – 44 y la sensación de que las chicas del OyE Ciudad Real no serían capaz de remontar por el trabajo que les costaba anotar. La distancia entre los dos equipos se mantuvo en torno a los 10 puntos hasta el final del partido. A pesar de las tres lesiones que tuvieron las jugadoras de Daimiel durante el partido, fueron capaces de conseguir la victoria entre otros motivos gracias a su jugadora Martín que fue la más destacada del encuentro en la faceta anotadora con 23 puntos.

En definitiva, nueva derrota para el C. B. OyE Ciudad Real en el último partido de la primera vuelta de la liga. Esperamos que el conjunto de Ramón Peco pueda mejorar sus resultados en la segunda vuelta y estos reflejen el buen trabajo realizado hasta la fecha.





Ficha Técnica:



Club Baloncesto OyE Ciudad Real 48 (13+12+11+12): Irene Centeno (9), Laura Moreno (3), María Caridad (2), Carlota (5), Esperanza (3), Lucía Cayuela (4), Sole (7), Rebeca Salinas (5), Raquel Cervilla (8), Gloria (2), Majo.

Clínica Dental Leal Daimiel 60 (15+12+17+16): Caraballo (6), Donaire, Blanco, Martín (24), Negrete (9), Granados (8), Plaza (2), González, García de la Camacha (11).