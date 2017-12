La AIReF cree "muy probable" que los Ayuntamientos logren un superávit del 0,6%

Martes, 19 diciembre 2017

Economía

NACIONAL | ELDIAdigital

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado hoy su Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de 2018 de las Entidades Locales en el que destaca que el conjunto de Corporaciones Locales (CCLL) cumplirán el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2018 y podrá tener un superávit en torno al 0,6%. El Informe analiza a las 21 mayores corporaciones locales y, aunque en conjunto su balance es positivo, se observa una menor aportación al superávit del conjunto del sector. Además, 8 de estas 21 CCLL incumplirán la Regla de Gasto. Por otro lado, la AIReF ha seleccionado 18 corporaciones con más de 20.000 habitantes y en 9 de ellas (Jerez de la Frontera, Alcorcón, Parla, Jaén, Gandía, La Línea de la Concepción, San Andrés del Rabanero, Totana y Navalcarnero) encuentra un problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas.



El objeto de este informe es la evaluación de las líneas fundamentales de los presupuestos para 2018 de las Corporaciones Locales (CCLL), desde el punto de vista de su idoneidad para garantizar el cumplimiento, a fin de ejercicio, de las reglas fiscales definidas en la normativa de estabilidad.



La evaluación se ha realizado en términos de probabilidad de alcanzar un superávit igual al del ejercicio anterior. Carecería en cambio de interés evaluar la probabilidad de alcanzar un objetivo de estabilidad situado tradicionalmente en el equilibrio presupuestario que, de antemano, se sabe holgadamente alcanzable por el conjunto de las Corporaciones Locales. La AIReF ha realizado este análisis tomando como base la información facilitada por la Central de Información del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) correspondiente a la elevación al total nacional de los datos facilitados por entidades locales cuya población representa el 77% de este total. Esta información se ha complementado con la que han ido proporcionado individualmente distintas CCLL.



Los datos recibidos apuntan a que, en 2018, las Corporaciones Locales pueden alcanzar un superávit similar al de los últimos años, gracias a unos ingresos garantizados por impuestos municipales de gran potencia recaudatoria y unos gastos contenidos por la aplicación de la regla de gasto. La única incertidumbre que presenta este subsector es, precisamente, el cumplimiento de esta regla de gasto que conlleva la necesidad de un superávit no incorporado en la fijación del objetivo anual de estabilidad. Sin embargo, a pesar de su relevancia, no es posible evaluar esta circunstancia ya que, tras la modificación en 2014 de la orden que regula las obligaciones de suministro de información en el ámbito de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), las CCLL, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no tienen ya que remitir información sobre la regla de gasto en las primeras fases del ciclo presupuestario. La AIReF recomienda en este informe revertir a la situación existente en 2014.



La AIReF ha diferenciado dentro de su análisis a las grandes CCLL del resto de entidades que integran el subsector. Con ello, se pretende, entre otros aspectos, recordar que la aplicación de la LOEPSF es individual y no colectiva, y que todas y cada una de las Administraciones Públicas tienen que cumplirla sin que pueda argumentarse para no hacerlo que el subsector al que pertenecen está en línea con los objetivos fijados.



La AIReF no dispone de medios suficientes para analizar a cada una de las entidades que conforman el subsector local por lo que desde un principio ha circunscrito su evaluación individual al de las grandes entidades: 16 ayuntamientos con una población de más de 250.000 habitantes y 3 Diputaciones Provinciales, 1 Cabildo y 1 Consejo Insulares que son las que cuentan con mayor presupuesto. Este grupo tiene en su conjunto un buen comportamiento en relación a los objetivos de déficit y deuda, de manera que viene registrando un superávit que, en 2018, podría situarse en torno a 1.600 millones, un 9,6% de sus ingresos no financieros. Igualmente, su ratio de deuda sobre los ingresos corrientes podría descender hasta el 46%, más de 50 puntos por debajo del nivel existente en el momento de entrada en vigor de la LOEPSF. Sin embargo, la contribución global de este grupo al superávit del subsector ha descendido desde 2016. Esto pone en riesgo el que la evolución de los empleos computables no supere la tasa de crecimiento establecida por la regla de gasto, cuyo cumplimiento se percibe muy ajustado para estas entidades en 2017. De acuerdo con las previsiones de cierre recibidas, 8 de estas 21 CCLL prevén incumplir la regla de gasto en este año.



En el ámbito del objetivo de estabilidad, los riesgos detectados en su cumplimiento tanto en 2017 como en 2018 afectan solo a 4 y 3 entidades respectivamente y derivan de la existencia de un Plan Económico-Financiero (PEF) y/o un Plan de Ajuste (PA) que, al tener que garantizar la coherencia de las reglas fiscales, obliga a un superávit en línea con el cumplimiento de la regla de gasto, no reconocido cuando se fija el objetivo general de equilibrio presupuestario. Precisamente aquí es donde se perciben claras disfunciones en la aplicación de la LOEPSF, en la medida en que no hay acuerdo entre los órganos de tutela en temas tan trascendentes como cuál es el objetivo de estabilidad (el general o el comprometido en el PEF/PA), si es posible o no aprobar un PEF con incumplimiento de alguna regla el primer año de vigencia, o si se permiten modificaciones del PEF durante los años de su ejecución. La AIReF recomienda en este informe abordar este problema.





En el resto de Entidades Locales, distintas de las 21 grandes seleccionadas, la problemática es distinta, ya que en términos agregados contribuyen de manera creciente al superávit del subsector local y cumplen con la regla de gasto. Sin embargo, cuando se analizan los datos publicados por el MINHAFP, se observa que dentro de una buena situación global, existen algunos ayuntamientos con claros problemas de sostenibilidad que se manifiestan en ratios de deuda por encima del 200% de sus ingresos corrientes, remanentes de tesorería negativos persistentes y periodos medios de pago ampliamente superiores a los 30 días fijados en la normativa vigente.



La AIReF, dentro de la función encomendada por su ley de creación de velar por el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, ha seleccionado, dentro de las CCLL cuya población es mayor a los 20.000 habitantes, un grupo de 18 entidades centrando su análisis en las 9 que, de acuerdo a los anteriores indicadores y con la información recibida, presentan una situación más comprometida: Jaén, Parla, Alcorcón, Gandía, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Navalcarnero, San Andrés de Rabanero y Totana.







En estos ayuntamientos la problemática es muy distinta de la señalada en el caso de las grandes CCLL. Su grado de cumplimiento anual de las reglas fiscales reviste una importancia secundaria frente a un problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas. Por este motivo, la AIReF ofrece además de las estimaciones sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2018 y 2017 y regla de gasto en 2017, indicadores comparados de sostenibilidad financiera que sirvan como punto de partida para la realización de un diagnóstico de la problemática de estos ayuntamientos previo a la adopción de medidas que, con una visión de medio plazo, permitan situarlos en una senda de sostenibilidad.



Recomendaciones



La AIReF formula en este informe varias recomendaciones dirigidas a que el MINHAFP:

1. establezca y supervise un marco común que garantice la aplicación homogénea de la LOEPSF en todas las EELL y en todo el territorio nacional.



2. incorpore el cálculo de la regla de gasto a la información que las CCLL comunican sobre las líneas fundamentales, presupuestos aprobados y ejecución presupuestaria



3. convoque y lidere, para los Ayuntamientos de Jaén, Parla, Gandía, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Navalcarnero, San Andrés del Rabanedo, Totana y Alcorcón, una comisión de expertos, en línea con lo establecido en los artículo 25.2 y 26 de la LOEPSF, en la que participe, cuando proceda, la comunidad autónoma tuteladora, para analizar las causas por las cuales estos ayuntamientos tienen problemas de sostenibilidad y proponer las soluciones más adecuadas.



Así mismo, la AIReF recomienda a los ayuntamientos de Valencia, Murcia y Palma de Mallorca, con riesgos elevados de incumplimiento del objetivo de estabilidad, que adapten sus proyectos de presupuestos para garantizar el cumplimiento al cierre de 2018; y a los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Vigo y Gijón, con riesgos más moderados, que a lo largo de la ejecución, adopten las medidas necesarias para corregir las posibles desviaciones en caso de materializarse los riesgos.