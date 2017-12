Qué hacer si te roban un décimo de lotería de navidad

Miércoles, 20 diciembre 2017

Sorteo extraordinario

REPORTAJES | ELDIAdigital

¿Puedo cobrar un décimo de lotería de Navidad premiado si lo pierdo o me lo roban? ¿Y si se ha deteriorado? He compartido un décimo, ¿cómo me aseguro de cobrar mi parte si es premiado? Estas son algunas de las principales cuestiones que se plantean muchas de las personas que en estas fechas participan en el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Según Hispaloto.es, portal de venta online de Lotería, Sorteos y Apuestas del Estado, si tenemos un décimo premiado que se ha estropeado o está deteriorado, lo mejor es, tal y como indica la sociedad estatal, acudir a una administración de loterías con el décimo y presentar una solicitud de pago de premios, para que Loterías y Apuestas del Estado verifique la autenticidad del mismo. Si el décimo está completamente destrozado, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tendrá la última palabra. “Antes de eso hemos de evitar manipular el décimo dañado, por ejemplo, no intentando unir los trozos”.

Extraviar un décimo o que sea robado son otras de las situaciones a las que se exponen muchos jugadores. En este caso, según Hispaloto, lo primero que hay que hacer es interponer una denuncia. “Así, en caso de que aparezca, se podrá determinar más fácilmente quién es su legítimo dueño”.

En este sentido internet ha facilitado mucho las cosas, y comprar décimos en portales de venta online como Hispaloto.es permite evitar que se den este tipo de situaciones. “De esta forma no se pierden, te los roban o se estropean, ya que Hispaloto custodia las apuestas de forma segura. “El usuario recibe toda la información de la compra por e-mail, y también puede ver esta información en su cuenta de usuario: los números que juega, si han sido premiados o no… El cobro de los premios es muy sencillo: reciben el importe íntegro y neto de impuestos en su cuenta virtual, y desde ahí pueden transferirlo a su banco, sin comisiones en territorio europeo”.

Claves para compartir décimos de lotería de forma segura

Muchos de los conflictos que surgen para cobrar un décimo están relacionados con aquellos que se han compartido entre varias personas. “Para evitar disgustos y malentendidos, lo mejor es que quede por escrito quiénes son las personas que comparten el décimo, indicando sus datos personales, tales como el nombre completo y número de DNI, y qué cantidad juegan. Así será más fácil cobrar la parte del premio que corresponda”.

La compra online de décimos compartidos también facilita mucho las cosas. Según explican en Hispaloto, no solo se pueden comprar décimos completos o participaciones de varios números. “También se pueden compartir décimos en peñas online. En algunas de ellas, como las de Hispaloto, se juegan todas las terminaciones. De esta forma, conseguir premio está asegurado, y como se juegan muchos décimos, hay más posibilidades de ganar”.