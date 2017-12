Más Doscientos jóvenes buscan cambiar el mundo a través de la música en la tercera edición del Blue BBVA Challenge

Miércoles, 20 diciembre 2017

Este año, el tema elegido como eje de los emprendimientos es la música como motor para cambiar la sociedad. Los cuatro equipos seleccionados pasarán a una segunda fase, en la que recibirán formación en emprendimiento, tras la que tendrán que batirse con otros ocho equipos, cuatro de ellos resultantes de la primera jornada, celebrada en Bilbao hace dos semanas, y otros cuatro seleccionados entre todos los que sigan la formación online, ya disponible a través de la plataforma de Blue BBVA Challenge: https://www.bluebbva.com/challenge/formacion-online/ Desvincular los grandes conciertos del consumo de alcohol a través de refuerzos positivos, un programa de reinserción de jóvenes a través de la música, una plataforma para poner en contacto a músicos que puedan desarrollar su talento y un programa lectivo dirigido a alumnos de primaria para que aprendan a identificar y expresar sentimientos a través de la música, son las cuatro ideas que convencieron al jurado en Madrid y que pasan a la semifinal.

Un total de 12 equipos estarán en esta siguiente fase. Todos ellos recibirán formación sobre emprendimiento y participarán en un fin de semana de formación en diferentes competencias. Seis de ellos pasarán a la gran final, que se celebrará la próxima primavera. El ganador contará con una aceleración de su proyecto y será el primero en elegir el destino de su voluntariado internacional, premio al que optarán también el resto de equipos finalistas.

Challenge day en Madrid

Durante toda la jornada del sábado, los más de 200 jóvenes participantes en el Challenge day estuvieron apoyados por un experto, que les ayudó a desarrollar sus ideas, dando forma al germen de un proyecto que defendieron ante un amplio jurado, compuesto por especialistas en emprendimiento, transformación digital y marketing. Contaron con un tiempo de tres minutos para convencer de su propuesta. Entre los miembros del jurado se encontraban Sofía Guimaraes, Agile Coaching en BBVA, Hugo Sierra, Design Lead de la app de BBVA y músico y compositor en Sierra, Luis Ángel Vázquez, Responsable de SEO de BBVA España, Francisco García, Fundador de MeetYourTalent y Curator de Global Shapers Madrid, María Isla, Fundadora y CMO de Hackity, Alejandro Sagrado, Head of Product en Rebellion, David Pena, Fundador y CEO de Peoople, Antonio González, Director de Impact Hub Madrid, Gonzalo Illesca, Director de Founder Institute Madrid, 20.12.2017 Gedeón Domínguez, Fundador y CEO de Cloud District, María Braco, Fundadora de Sharuk y Leinner, Carolina Rubio, Coordinadora del Cluster de Empoderamiento del Paciente en Impact Hub, Isabel Goiri, Presidenta del Consejo de Inversiones de Anesvad, Javier de Miguel, Fundador y CEO de Inway Projects, Balvinder Singh, CCO y Managing Director en Booster y Daniel Acirón, Director de Espíritu de Rock and Roll y gestor de All Nighters.

Los semifinalistas, uno a uno

Los proyectos seleccionados de esta jornada y que competirán en la semifinal por hacerse un hueco en la gran final son:

“BBMusic”

Victoria Ibáñez (Madrid), estudiante de Bachelor in Business Administration en IE University, amiga de María Barahona Peñas (Madrid), estudiante de Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, junto a otras dos amigas Miriam Mira Padilla (Alicante) estudiante de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Madrid, y Verónica García Sánchez (Alicante) estudiante de ADE en la Universidad de Alicante, completaron equipo con la ayuda de Irene Gómez Arnaiz (Burgos), estudiante de Máster Universitario en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Su proyecto plantea desvincular la música del alcohol, reforzando positivamente la reducción de ingesta en conciertos, festivales o discotecas. El jurado destacó el carácter innovador, la pasión y el impacto social que albergaba su propuesta.

“M Project“

Gracias al Máster en Diseño e Innovación del H2i Institute de Madrid, unieron sus caminos Juan Pérez-Enciso Carral (Madrid), Isabel Arenas Torrente (Madrid), Lucía Muñoz Sueiro ( Madrid), Nati Cristina Gomes de Jesús (Venezuela) y Eduardo Vilchez (Perú). Su propuesta plantea la reinserción en la sociedad de jóvenes provinientes de centros de menores, poniendo a su disposición formación y herramientas en torno a la música para que puedan desarrollarse culturalmente. El jurado ha resaltado la factibilidad y probabilidad de sacar la propuesta adelante, unido al gran impacto social de la misma.

“Ur-Band“

Andrés Trocaola Gómez (Madrid), estudiante de Grado en Ingeniería Industrial en Electrónica y Automática en la Universidad Politécnica de Madrid, junto a su hermana Paula Trocaola Gómez (Madrid), estudiante de Diseño de Producto en el IED de Madrid, su pareja Cristina Valdeanero (Madrid), estudiante de Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo en la Universidad Politécnica de Madrid, y dos de sus mejores amigos Diego Fernández García (Madrid), también compañero de carrera y Nacho Fuentes Cantillana (Madrid), estudiante de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, formaron equipo. Su propuesta propone la creación de una aplicación llamada “urban”, similar a una red social, que sirva para poner en común a músicos para que puedan desarrollar su talento. El jurado ha 20.12.2017 destacado el poder de comunicación de su propuesta, mientras que ellos resaltaron el gran valor de la metodología de trabajo que desarrollaron junto a los facilitadores durante toda la jornada.

“El arte de conocerse“

Alicia Soria Gómez (Madrid) y Marina Alonso Parra, ambas estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y en ICAI, respectivamente, formaron grupo junto a Elena Caminero Arnal (Madrid), estudiante de Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y Fabiola Antón Aragoneses (Madrid) estudiante de Económicas, Matemáticas y Estadística en la Universidad Complutense de Madrid. La finalidad de su proyecto busca que los alumnos aprendan a identificar y expresar sentimientos, a través de actividades centradas en la música y la danza, incluidas en el programa lectivo de los colegios de primaria. El jurado ha destacado su pasión compartida por el proyecto, unas dotes excelentes de comunicación y un proyecto caracterizado por el impacto social que conlleva.