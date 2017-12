Rodríguez asegura que 2017 ha sido otro año perdido para Ciudad Real

Miércoles, 20 diciembre 2017

Durante el desayuno con los medios de comunicación, ha señalado que tender la mano al PSOE, durante este año, no ha servido de nada “porque siguen de la mano de GANEMOS sin escuchar ni a los vecinos ni a la oposición y más concretamente sin querer hablar con el PP”. Considera que la primera consecuencia grave de no querer negociar nada con el Partido Popular es que han sido incapaces de aprobar los presupuestos para 2018 y que no saben si habrá presupuestos en 2018, con el consiguiente perjuicio para todos los vecinos de Ciudad Real.

Miguel Ángel Rodríguez ha hecho balance del año y ha destacado que estos últimos doce meses han estado marcados por la subida de impuestos porque se ha hecho efectiva la “brutal” subida del IBI a las empresas y la subida generalizada al resto de vecinos, “porque todos hemos pagado más por este concepto”.

Además, ha apuntado que, pese al aumento significativo de la recaudación, “cada vez está más claro que Pilar Zamora no tiene un modelo de ciudad, no sabe a dónde va, y los vecinos ven como cada vez pagan más impuestos por peores servicios, mientras el PSOE y GANEMOS se pelean entre ellos con los vecinos como rehenes de sus políticas”. Se está demostrando, en su opinión, que lo único que querían cuando pactaron era evitar que gobernara el PP para repartirse sueldos y sillones sin tener un proyecto para la capital.

Al hilo de esta cuestión, ha afirmado que, en 2017, las quejas por la falta de limpieza han sido contantes y que los vecinos denuncian que Ciudad Real está más sucia que nunca.

También se ha referido a la contrata de parques y jardines y al fracaso de las remunicipalizaciones, un problema que ya se abordó el año pasado por estas mismas fechas y que ahora vuelve a estar de actualidad “porque el equipo de Gobierno sigue como pollo sin cabeza en este tema”. De hecho, esta misma tarde, el Grupo Popular lleva una moción al Pleno para que se garantice el empleo de los trabajadores.

En otro orden de cosas, y en el plano interno, Rodríguez ha destacado la llegada de Miguel Ángel Poveda en sustitución de Diego Rivas, que pasará a formar parte del Patronato Municipal de Deportes, del Consejo Rector del IMPEFE y del Consejo de Ciudad. Además, formará parte de la Comisión de Educación y Deportes y de la Comisión de Economía y Hacienda. Se trata de una reorganización mínima del Grupo Popular auspiciada por los acontecimientos.

El portavoz popular ha recordado, además, que en el año 2017 hemos presentado 28 mociones en pleno, una media de 2,33 mociones por pleno que suponen el 28,57% de las mociones presentadas y de ellas se han aprobado 7, el 25% de las presentadas, lo que no dice mucho del talante del equipo de Gobierno y de sus socios.

Además, el Grupo Popular ha realizado 84 preguntas orales en pleno y 132 preguntas por escrito con suerte desigual. Así, ha puesto como ejemplo que, en octubre, preguntamos por escrito por las 26 empresas que, según Pilar Zamora, están interesadas en instalarse en el polígono SEPES de Ciudad Real y pese a que se nos dijo que se nos iba a facilitar, a día de hoy, dos meses después, seguimos sin tener la contestación. “Mucho nos tememos que estas 26 empresas solo están en la imaginación de la señora Zamora y su concejal de Hostelería (porque Promoción Económica, poca)”, ha aseverado, ya que está convencido de que “es difícil que con el clima de inestabilidad política que existe en la ciudad y con los impuestos tan altos haya 26 empresas que quieran invertir en Ciudad Real e instalarse en el polígono SEPES”.

El Grupo Popular ha ofrecido 61 ruedas de prensa, una media de 5 al mes, y se han enviado 48 notas de prensa. También, durante este año, por impulso del Grupo Popular se han creado las mesas de trabajo del PP de la capital y el primer fruto fue el Foro Abierto sobre Discapacidad, celebrado hace escasas fechas, y que tuvo una gran acogida entre los colectivos que trabajan en esta materia.

Por último, y a preguntas de los periodistas, se ha referido al plan estratégico que el Gobierno de Page quiere poner en marcha en Ciudad Real y ha recordado que no aparece en los presupuestos regionales, ni en los provinciales, ni en los del Ayuntamiento. “Mucho nos tememos que este plan será un anuncio más a los que Page y el PSOE nos tienen acostumbrados y que será un capotazo por alto para no invertir en la ciudad y para que Ciudad Real siga siendo la capital más maltratada por el PSOE de toda la región”, ha concluido.