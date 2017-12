Catalá dice que "en el siglo XXI nadie puede tener dudas de que el silo se hará con todas las garantías"

Miércoles, 20 diciembre 2017

atc

REGIÓN | ELDIAdigital.es

En declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a los juzgados de Cuenca para conocer el proceso de implantación del sistema de Justicia digital, se ha mostrado convencido de que "se puede hacer en esas condiciones, por eso vamos a seguir empujando para que se lleve adelante".

A este respecto, ha incidido en que el Gobierno central está comprometido en llevar adelante el proyecto "con toda la seguridad, con todas las garantías", para, a continuación, subrayar que España cuenta con un sistema de centrales nucleares "que generan residuos y hay que almacenarlos en algún sitio", ya que, hasta ahora, se han trasladado fuera "con un coste altísimo, que repercute en la factura de la luz que pagamos todos".

Asimismo, ha recordado que el proyecto de construcción del silo para depositarlos, "fue un tema que se trabajó durante muchísimos años, en el que se tomó una decisión", por lo que se ha mostrado "seguro de que lo que hay que hacer es llevarlo adelante en Villar de Cañas", que fue "la localización acordada, y con todas las garantías".

"A finales de 2017", ha incidido, "me parece que nadie puede dudar del compromiso del Gobierno y de toda la sociedad española en torno a la seguridad en todos los sectores" y, ha puntualizado, "muy en particular, en el tratamiento de los residuos de las centrales nucleares que forman parte de nuestro mix de sistema energético", que España "necesita como toda Europa lo está haciendo", aunque, a su juicio, "lo que hay que fortalecer, sin duda, es la seguridad".

Catalá ha vuelto a defender el proyecto de Villar de Cañas por su "muy importante" capacidad de creación de riqueza y empleo para la provincia. "No hay otro de esa capacidad y naturaleza y, sin duda, la pieza de la seguridad nos preocupa a todos, no a unos sí y otros no", ha indicado, para, a continuación, señalar cómo "algunos" han descartado este proyecto "y son capaces de inventarse zonas de protección de aves inexistentes para bloquear un proyecto con la trascendencia que tiene este".