RavenEye actuará en febrero en Madrid, Barcelona y San Sebastián

Miércoles, 20 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Según ha anunciado este miércoles Doctor Music en un comunicado, el trío de rock británico volverá a España después de su última gira europea, en la que la prensa especializada destacó su puesta en escena incendiaria y explosiva.

Tras la publicación de su Ep Breaking Out en 2015, la banda lanzó su primer álbum, 'Nova', en 2016, que recoge temas destacados como 'Come With Me' o 'Hero', canciones que unidas a sus explosivos directos los ha convertido en uno de los mejores grupos de 2017.