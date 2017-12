ANPE denuncia "la consolidación de los recortes" en las plantillas del profesorado

Miércoles, 20 diciembre 2017

Educación

REGIÓN | ELDIAdigital

"Mientras se vislumbran mejoras con los nuevos criterios de supresión y creación de plazas para Enseñanzas Medias, a pesar de que las ratios no se rebajan en toda la ESO, en el cuerpo de maestros se da un paso atrás, por la insignificante bajada de ratios y la no recuperación de los apoyos de infantil en plantilla", han sentenciado en nota de prensa.

Los criterios fijados, "de manera unilateral, por la Consejería de Educación", ha afirmado el sindicato, tampoco "se van a traducir en la recuperación y creación de plazas de especialistas de Atención a la Diversidad, ni contemplan el tener en cuenta en las ratios máximas por aula los alumnos con necesidades educativas especiales, para que aquellas aulas que escolaricen alumnos con dificultades de aprendizaje vean reducidas sus ratios".

ANPE también se ha mostrado contrario a crear plazas bilingües en centros sin proyecto de bilingüismo, sobre todo en educación infantil. "Es un despropósito y no es ni lógico ni pedagógico, no solo no se recuperan los apoyos de infantil, sino que se impide obtener destino definitivo al elevado número de funcionarios de la región que no lo tienen", ha asegurado.

El sindicato vuelve a denunciar "la ausencia de negociación y la imposición de unas instrucciones de plantillas que no revierten los recortes sufridos en las mismas en los últimos años".

"La situación de las plantillas de Castilla-La Mancha hace necesario un cambio de rumbo en la política educativa de la región y para ello ANPE exige a la Consejería de Educación un mayor compromiso con el profesorado y la Enseñanza Pública y alcanzar cuanto antes un Acuerdo básico de plantillas, que solucione los desajustes que hay actualmente entre la plantilla orgánica de los centros y la plantilla real de los mismos, sobre todo en los centros de Secundaria, fijando unos nuevos criterios que, además, no mantengan los recortes en las mismas", ha concluido el sindicato.