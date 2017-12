Los franciscanos cierran su programación de aniversario con el concierto de Navidad

Sábado, 23 diciembre 2017

El concierto contó con numerosa asistencia de público entre los que se encontraban los concejales del equipo de Gobierno, Piedad María Díaz y Jesús Mariano Villena; miembros de la Junta Directiva de la UMQ y los franciscanos, que disfrutaron del magnífico concierto de villancicos que ofreció la Banda para dar la bienvenida a la Navidad.

La UMQ interpretó diferentes villancicos populares como ¡Ay! Del Chiquirritín, Arre Borriquito o Campana sobre campana; clásicos como Adeste Fideles o Noche de Paz; y otros como Let it Snow, Rodolfo el reno o el pequeño tamborilero; terminando el concierto, como no podía ser de otro modo, con la tradicional Marcha Radetzky que el público acompañó con palmas.