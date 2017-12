López tacha de oportunista al PSOE cuando se está trabajando en un reglamento "de consenso"

Sábado, 23 diciembre 2017

museo de socuéllamos

Ciudad Real | ELDIAdigital.es

La concejal se mostró muy sorprendida por ese interés “repentino” de los socialistas por la marcha del Museo, cuando han estado meses “hablando negativamente de esta infraestructura y tratando de desprestigiarla”. “Me parece muy oportunista que el Grupo Socialista quiera dar una sensación de interés por el Museo Torre del Vino después de tantísimo tiempo atacándolo. Y lo hacen precisamente ahora que estamos limpiando la imagen que ellos han querido transmitir, a base de mucho trabajo y gracias también a la implicación de las empresas y los colectivos de nuestro pueblo, que han entendido que el Museo es una infraestructura muy importante no sólo a nivel turístico sino también cultural, económico y social”, ha dicho la concejal de Cultura y Turismo.



Hortensia López ha explicado que es “falso” que no exista un reglamento sobre el funcionamiento del Museo. “Existe y además es el reglamento con el que ellos trabajaron durante su breve paso por el Gobierno”, afirmó la concejal, quien explicó que la información que el PSOE ha difundido a través de una nota de prensa es “doblemente oportunista” porque llega en un momento en el que se está trabajando en un reglamento consensuado entre todos los grupos políticos.



“En la última comisión de Turismo acordamos con el Grupo Socialista reunirnos antes de la próxima de enero para estudiar todas las propuestas y avanzar en un reglamento de consenso. Me parece muy poco elegante que pretendan saltarse el camino acordado, en el que los tres grupos íbamos a trabajar juntos para presentar, según ellos, su propio reglamento, que no es otra cosa que el existente con leves modificaciones, tratando de simular un interés por el museo que no han tenido jamás. Creo que es una prueba más de las dificultades que tiene el Grupo Municipal Socialista para dialogar y trabajar en equipo. Es una actitud lamentable”, dijo López.



Hortensia López afirmó por último que es también “falso” que el equipo de Gobierno se haya saltado el reglamento al externalizar una serie de servicios del Museo. “Demuestran una vez más su falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la política municipal. En el caso del Museo Torre del Vino no hay una concesión del servicio público, sino que se han adjudicado una serie de servicios, pero no la gestión completa como puede ser el caso, por ejemplo, de la piscina cubierta. La línea de trabajo la sigue marcando el Ayuntamiento de Socuéllamos a través de las Concejalías de Turismo y Desarrollo Empresarial, por tanto no hay ninguna incoherencia ni ningún incumplimiento de reglamento. Esto lo entenderían con facilidad si hubiesen consultado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Socuéllamos, pero el Grupo Municipal Socialista prefiere el trabajo cómodo y sembrar dudas a base de falsedades antes que hacer su trabajo de oposición con responsabilidad”, concluyó Hortensia López.